Η Σπόρτινγκ ανακοίνωσε τον Φώτη Ιωαννίδη - Το «αντίο» του ΠΑΟ και το σχόλιο της Βουλγαράκη (Εικόνες και Βίντεο)

«Λιοντάρι» και επίσημα ο Φώτης Ιωαννίδης.

Παίκτης της Σπόρτινγκ είναι και επίσημα ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τα «λιοντάρια», που περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την «A Bola». Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ φέρεται να έκλεισε στα 25 εκατομμύρια ενώ, ενώ οι «πράσινοι» έχουν ποσοστό μεταπώλησης 25%.

Το Instagram της Σπόρτινγκ γέμισε με φωτογραφίες και βίντεο του Φώτη Ιωαννίδη. «Σήμερα φτάνω επιτέλους σε ένα μέρος που ήδη θεωρώ δικό μου. Αυτή η φανέλα, αυτά τα αποδυτήρια, αυτό το γήπεδο... Αυτό είναι το νέο σπίτι μου. Έτοιμος να δώσω τα πάντα για την ομάδα, για τον σύλλογο, για τους φιλάθλους. Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Και είμαι έτοιμος», λέει στο βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του.

Σε άλλο βίντεο, ο Φώτης Ιωαννίδης απαντά σε ερωτήσεις όπως ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό από την ελληνική κουζίνα- μουσακάς- ή τα χόμπι του (τένις και μπάσκετ). Η καλύτερη σειρά για τον 25χρονο είναι τα «Φιλαράκια», ενώ αρνήθηκε χαμογελώντας να εξηγήσει τι σημαίνει ο πανηγυρισμός του.

Παναθηναϊκός για Ιωαννίδη: Σε αποχαιρετάμε με συγκίνηση και υπερηφάνεια

Μετά την ανακοίνωση της Σπόρτινγκ, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Φώτη Ιωαννίδη με «συγκίνηση και υπερηφάνεια».

«Δεν είναι εύκολο να σε αποχαιρετάμε. Ένα παιδί που τίμησε το τριφύλλι, πάλεψε, πανηγύρισε, δάκρυσε και στο τέλος έγινε η φωνή και η καρδιά αυτής της ομάδας. Δεν ήσουν απλά ένας παίκτης. Ήσουν το παράδειγμα, ο πρώτος στη μάχη, αυτός που δεν κρύφτηκε ποτέ», αναφέρει ανάρτηση των «πρασίνων».

«Η πορεία σου δεν μετριέται μόνο με γκολ και συμμετοχές, αλλά με την ψυχή που έδινες κάθε φορά που φορούσες τη φανέλα. Σήμερα σε αποχαιρετάμε με συγκίνηση και περηφάνια, γιατί ξέρουμε πως ό,τι έδωσες, το έδωσες αληθινά. Καλή συνέχεια και εις το επανιδείν», καταλήγει η ανάρτηση.

Ακολούθησε βίντεο με στιγμιότυπα από εμφανίσεις του Φώτη Ιωαννίδη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. «Ένας πραγματικός αρχηγός», ήταν το σχόλιο του συλλόγου.

Το σχόλιο της Ελένης Βουλγαράκη

Η σύντροφος του Φώτη Ιωαννίδη, Ελένη Βουλγαράκη, σχολίασε την ανάρτηση της ανακοίνωσης του στη Σπόρτινγκ.

Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε σχόλιο με τέσσερις πράσινες καρδιές, το emoji για τη δύναμη και ένα λιοντάρι.