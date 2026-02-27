Οι δηλώσεις της Ελένης Βουλγαράκη στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Ελένη Βουλγαράκη τον τελευταίο καιρό ταξιδεύει συχνά στην Πορτογαλία προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη, του συντρόφου της που ζει και εργάζεται εκεί.

Η ραδιοφωνική παραγωγός το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», όπου αναφέρθηκε στην συνθήκη της συγκατοίκησης και το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά με τη νέα σεζόν.

Μιλώντας για τη νέα συνθήκη στη ζωή της και τα συχνά τα ξίδια, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω συνηθίσει τα ταξίδια. Είναι σαν να πηγαίνω Γλυφάδα - Κηφισιά. Η θάλασσα στη Λισαβόνα είναι ωραία, αλλά όχι σαν της Ελλάδας. Η συγκατοίκηση δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα. Γενικότερα, η συγκατοίκηση είναι πολύ ωραία συνθήκη νομίζω, ειδικά άμα τα βρίσκεις με τον άνθρωπό σου και κάνεις συνέχεια πράγματα. Μαγειρεύω και δεν το πίστευα ότι το έχω τόσο πολύ με την κουζίνα. Κάνω κάτι συνταγές που βλέπω στο TikTok. Η σπεσιαλιτέ μου είναι τα φασολάκια».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής ανέφερε: «Άλλες φορές λέω ότι μου λείπει η παρέα. Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση εκεί… Πιστεύω του χρόνου κάπου θα με δείτε, κάτι θα γίνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgplyi7tdogp?integrationId=40599y14juihe6ly}