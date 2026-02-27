Κλειστό θα παραμείνει το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Άννα Βίσση.

Μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Άννα Βίσση γνωστοποίησε στο κοινό και τους διαδικτυακούς της φίλους, πως το βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται θα παραμείνει κλειστό.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την ανάρτησή της εξήγησε πως τόσο η ίδια όσο και η συνεργάτες της, με αυτό τον τρόπο θέλουν να εκφράσουν το σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στα θύματα και στις οικογένειες από την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Στην ανακοίνωση αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Το Hotel Ερμού θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τον βαθύ τους σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες και σε όλους όσους επλήγησαν. HOTEL ERMOU».