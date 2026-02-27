Δύο γέφυρες, δύο περιοχές, ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην Ελλάδα με εναέριες λήψεις που «κόβουν» την ανάσα.

Η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου και η Γέφυρα Σερβίων πάνω από τη Λίμνη Πολυφύτου. αποτελούν δύο εντυπωσιακά παραδείγματα μηχανικής και αρχιτεκτονικής. Μέσα από τις λήψεις του drone video που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε καθηλωτικά πλάνα που «παντρεύουν» τη δύναμη της μηχανικής και την ομορφιά της ελληνικής φύσης. Θα ταξιδέψετε νοερά από τον Κορινθιακό μέχρι τη Μακεδονία και να ανακαλύψετε τη χώρα από ψηλά. Η θέα από ψηλά, οι γραμμές των καλωδίων, η αντανάκλαση του νερού και οι πλαγιές που αγκαλιάζουν τις λίμνες δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες.

Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου

Με μήκος 2.880 μέτρα, η γέφυρα συνδέει την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα, πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο. Από τα εγκαίνιά της το 2004, έχει αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις προς τη Δυτική Ελλάδα, ενώ η σχεδίαση με τους ψηλούς πυλώνες και τα καλώδια που κρατούν την πλατφόρμα δημιουργεί ένα μοναδικό θέαμα, ιδιαίτερα τη νύχτα όταν φωτίζεται.

Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Η γέφυρα μήκους 1.371 μέτρων εκτείνεται πάνω από τη Λίμνη Πολυφύτου στη Δυτική Μακεδονία. Από τα εγκαίνιά της το 1976, βελτίωσε σημαντικά τη σύνδεση των οικισμών γύρω από τη λίμνη και την πρόσβαση στην Κοζάνη. Το τοπίο είναι εντυπωσιακό: η λίμνη, οι πλαγιές και η μεγάλη διάβαση δημιουργούν ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα, ιδανικό για λήψεις με drone.

