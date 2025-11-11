Κατολισθήσεις προκάλεσαν κατάρρευση τμήματος της γέφυρας.

Τμήμα γέφυρας κατέρρευσε στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, μερικούς μήνες αφότου παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

Από την κατάρρευση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η αστυνομία της πόλης Μάερκανγκ έκλεισε τη μήκους 758 μέτρων γέφυρα Hongqi το απόγευμα της Δευτέρας, όταν εμφανίστηκαν ρωγμές σε παρακείμενες πλαγιές και δρόμους και διαπιστώθηκε μετατόπιση εδάφους στο βουνό.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με συνέπεια κατολισθήσεις οι οποίες προκάλεσαν την κατάρρευση τμήματος της γέφυρας. Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης.

{https://x.com/nexta_tv/status/1988287939357643243?s=20}

Πηγή: Reuters