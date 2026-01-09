Η ξεχωριστή ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα, παρέα με το γιο της.

Η Ελένη Φουρέιρα, λίγες ημέρες μετά τον ερχομό του νέου έτους, αποφάσισε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ορισμένα στιγμιότυπα από τον Δεκέμβριο.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, κατάφερε μόλις σε μερικά «κλικ» να χωρέσει τι πιο όμορφες αναμνήσεις του προηγούμενου μήνα, ενώ από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ξεχωρίζουν εκείνες που έχει αγκαλιά τον γιο της, αλλά και αυτή που στέκεται μπροστά στον καθρέπτη της με το πραγματικό, καστανό, σγουρό μαλλί της.

Παράλληλα, παραχώρησε ορισμένα στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως ξέρει να διασκεδάζει.

{https://www.instagram.com/p/DTS6HvZjG2o/?hl=el&img_index=1}