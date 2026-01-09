Η Μαρία Κορινθίου, παρέα με τον σύντροφό της, σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στα χιονισμένα τοπία.

Ένα διαφορετικό «κατάλευκο» ταξίδι επέλεξε να πραγματοποιήσει η Μαρία Κορινθίου, παρέα με τον σύντροφό της, στις χιονισμένες Άλπεις και συγκεκριμένα στις Δολομίτες, στις Ιταλικές Άλπεις.

Η ηθοποιός, λίγες ημέρες πριν από την εορταστική περίοδο, σε συνέντευξή της, είχε αποκαλύψει πως θα πραγματοποιούσε κάποια εξόρμηση με τον σύντροφό της, ωστόσο δεν είχε αποκαλύψει τον προορισμό.

Η ίδια λοιπόν, μόλις σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από τις διακοπές της, με φόντο το χιόνι και το εντυπωσιακό τοπίο, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης.

{https://www.instagram.com/p/DTS6pPQAlYr/?hl=el&img_index=1}

Δύο ημέρες νωρίτερα μάλιστα, είχε δημοσιεύσει εικόνες από την ίδια κάνοντας σκι, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την ομορφιά των Άλπεων.

{https://www.instagram.com/p/DTNxvQEAttm/?hl=el&img_index=1}