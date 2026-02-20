Θετική έκβαση είχε η υπόθεση των φωτογραφιών της Καισαριανής.

Απόλυτα ικανοποιημένος με την εξέλιξη στην υπόθεση των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής εμφανίστηκε ο Βέλγος συλλέκτης. Μιλώντας στην ΕΡΤ από το σπίτι του, ανέφερε ότι μετά τις επαφές και τις συζητήσεις που είχε με στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία τον επισκέφθηκαν, το ζήτημα οδηγείται σε οριστική διευθέτηση.

Ο ίδιος έδειξε εμφανώς φορτισμένος από τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτός ήταν και ο λόγος που δεν προβλήθηκε το πρόσωπό του κατά τη μετάδοση της συνέντευξης.

Ο Τιμ Ντε Κράνε επιβεβαίωσε ότι επήλθε συμφωνία ώστε οι φωτογραφίες να παραχωρηθούν στο υπουργείο. Ήδη, όπως γνωστοποίησε, τις απέσυρε από τη διαδικασία δημοπρασίας, ενώ απομένει η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών προκειμένου οι 262 φωτογραφίες, που καταγράφουν τις θηριωδίες των Ναζί στην Ελλάδα, να περάσουν οριστικά σε ελληνική κυριότητα.

Η δήλωση του Βέλγου συλλέκτη

«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος με τη λύση που βρίσκεται στο τραπέζι και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα» είπε στην ΕΡΤ.

Νωρίτερα, το υπουργείο Πολιτισμού είχε επιβεβαιώσει ότι το φωτογραφικό υλικό που βρισκόταν στην κατοχή του συλλέκτη είναι γνήσιο και ότι δρομολογούνται οι διαδικασίες ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη, και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».