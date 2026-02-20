Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του υπ. Πολιτισμού και του συλλέκτη για την απόκτηση της συλλογής των φωτογραφιών.

Αυθεντικές είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Καισαριανή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Η υπουργός ανέφερε οτι στο σύνολό τους οι φωτογραφίες είναι 262 και τις αγοράζει η Αθήνα με προσύμφωνο από τον συλλέκτη.

Η ανακοίνωση της Λίνας Μενδώνη:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες εμφανίστηκαν προς δημοπράτηση στον διαδικτυακό τόπο eBay.de το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με φερόμενο ιδιοκτήτη και συλλέκτη ο οποίος ειδικεύεται σε αναμνηστικά και τεκμήρια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσω της εταιρείας του, Crain’s Militaria, προσέφερε προς πώληση μέρος της συλλογής.

Το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, ο συλλέκτης απέσυρε τις 12 φωτογραφίες από την πλατφόρμα μετά την έκταση που πήρε το θέμα.

Ο Χόιερ υπηρέτησε την περίοδο 1943–1944 στο στρατόπεδο της Μαλακάσας και φέρεται να είχε λάβει εντολή να παρακολουθήσει ή να συνδράμει -χωρίς αυτό να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως- στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το Χαϊδάρι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944.