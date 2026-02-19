Τα τελευταία τέσσερα επεισόδια της σειράς «Αύριο» κυκλοφορούν στο Ertflix την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Τα τελευταία τέσσερα επεισόδια του «Αύριο», της δραματικής σειράς με στοιχεία περιπέτειας, που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, θα είναι διαθέσιμα στο νέο ERTFLIX από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Η ιστορία ολοκληρώνεται με ένα συγκλονιστικό φινάλε, που κορυφώνεται μέσα σε μια νύχτα καταιγίδας. Ο Λάζαρος, η Σοφία, ο Στάθης, ο Μηνάς και οι άντρες της ΕΜΑΚ κάνουν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν τον Αντρέα και τη Μαριάν… Έναν αγώνα που δοκιμάζει τα όρια της αντοχής και της ελπίδας.

Η συνέχεια της ιστορίας

Το σημείο που βρέθηκε παρατημένο το αυτοκίνητο έστειλε τις έρευνες σε λάθος κατεύθυνση χάνοντας πολύτιμες ώρες και φορτίζοντας τους πάντες.

{https://youtu.be/suaVzQTexiU?si=Kd11Z7VIgLVbVsjW}

Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, ο Λάζαρος, η Σοφία, ο Στάθης, ο Μηνάς και οι άντρες της ΕΜΑΚ οδηγούνται από τον Πέτρο στο σωστό σημείο και ξεκινούν έναν αγώνα μέσα στη νύχτα και στη βροχή.

Μακριά, χαμένοι χωριστά, ο Αντρέας και η Μαριάν παλεύουν να κρατηθούν ζωντανοί ενώ ξεσπά η καταιγίδα. Ένας μικρός φακός που είχε δώσει ο Λάζαρος στον Αντρέα, γίνεται το μοναδικό σινιάλο ελπίδας. Η Μαριάν όμως αρχίζει να χάνει την αίσθηση της πραγματικότητας από την υποθερμία και οι μνήμες της την τρελαίνουν.

Ο Γιάννος, ο πατέρας της, κατηγορεί τους πάντες ενώ η Σοφία, καταρρακωμένη από τύψεις, θέλει να ξεκινήσει νέα αναζήτηση με κάθε κόστος. Η καταιγίδα όμως παγώνει την επιχείρηση διάσωσης αφήνοντας όλους αντιμέτωπους με τον φόβο του χειρότερου.

Με το πρώτο φως η ελπίδα επιστρέφει. Το ποτάμι έχει ηρεμήσει. Drones σηκώνονται, οι ομάδες των διασωστών βγαίνουν ξανά και βρίσκουν σημάδια της Μαριάν στο δάσος που γεννούν ελπίδες ότι είναι ζωντανοί.

Ο Αντρέας με δυνάμεις ελάχιστες πλέον, μετακινείται προς την όχθη και ανάβει πάλι τον φακό.

Η Μαριάν αυτή τη φορά τον βλέπει από την απέναντι πλαγιά για πρώτη φορά, ενώ το κανό που είχε πετάξει η Σοφία έρχεται στην όχθη της. Με όση αντοχή τής έχει απομείνει μπαίνει με το κανό στο νερό και φτάνει στον Αντρέα. Τον βρίσκει αναίσθητο και παλεύει με κάθε τρόπο να τον κρατήσει στη ζωή, την ίδια ώρα που οι διασώστες βλέπουν από μακριά πως κάτι διέσχισε το ποτάμι και σημαίνουν συναγερμό…

Παίζουν: Στεφανία Γουλιώτη (Μαριάν), Χρήστος Λούλης (Αντρέας), Θέμης Πάνου (Γιάννος, πατέρας Μαριάν), Άννα Καλαϊτζίδου (Ειρήνη, αδελφή Αντρέα), Κίττυ Παϊταζόγλου (Σοφία, trekking trainer), Φιντέλ Ταλαμπούκας (Λάζαρος, rafting trainer), Νίκος Αρβανίτης (Φαίδωνας Κεχαγιάς, πολιτικός περιφέρειας), Αλέξανδρος Μαυρόπουλος (Στάθης, επικεφαλής πυροσβεστικής), Στέλιος Ξανθουδάκης (Μηνάς, αστυνομικός διοικητής), Μπάμπης Αλεφάντης (Πέτρος, αδελφός Σοφίας), Λευτέρης Πολυχρόνης (Γιώργος, επικεφαλής ΕΜΑΚ), Θάνος Τοκάκης (Παύλος, συνέταιρος Αντρέα), Κίμωνας Κουρής (Στέλιος, οικονομικός διευθυντής Αντρέα), Ντένης Μακρής (Χάρης, γιατρός διασώστης), Βασίλης Κουλακιώτης (διασώστης), Δημήτρης Αριανούτσος (Φάνης, διασώστης), Σοφία Σεϊρλή (μητέρα Αντρέα), Άρης Λεμπεσόπουλος (πατέρας Αντρέα), Μαρία Αποστολακέα (μητέρα Μαριάν) και η μικρή Μαρίνα Καρδάτου (κόρη Αντρέα–Μαριάν).

Συντελεστές

Δημιουργός σειράς – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Σενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας, Κατερίνα Γιαννάκου

Casting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Φωτογραφία: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Μουσική: Δημήτρης Φριτζαλάς

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Ηχολήπτης: Θεόφιλος Μποτονάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Δόμνα Μπαρούνη, Γιώργος Μοσχοβίτης

Εκτέλεση Παραγωγής: Διονύσης Παναγιωτάκης – Primavisione

Executive Producer: Τζένη Αθανασοπούλου

Παραγωγή: ΕΡΤ