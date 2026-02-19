Η χαμηλή HDL έχει συνδεθεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Μια διατροφή πλούσια σε ζυμωμένα τρόφιμα και «ζωντανά» βακτήρια φαίνεται πως μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, η συχνή κατανάλωση τροφών που περιέχουν «ζωντανά» μικρόβια συνδέεται με αυξημένα επίπεδα «καλής» χοληστερόλης (HDL) και καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι ερευνητές μελέτησαν 58 υγιείς ενήλικες για διάστημα τριών έως έξι μηνών, καταγράφοντας τις διατροφικές τους συνήθειες. Δημιούργησαν βάση δεδομένων 200 τροφίμων και ποτών, αξιολογώντας την περιεκτικότητά τους σε ζωντανούς μικροοργανισμούς.

Τα βασικά ευρήματα έδειξαν ότι τα άτομα που κατανάλωναν περισσότερα τρόφιμα με ζωντανές καλλιέργειες:

Είχαν υψηλότερα επίπεδα HDL («καλής») χοληστερόλης

Παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Είχαν μικρότερο σωματικό βάρος και χαμηλότερο ΔΜΣ

Εμφάνιζαν μικρότερη περιφέρεια μέσης

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nutrition Research.

Γιατί είναι σημαντική η HDL χοληστερόλη;

Η χοληστερόλη είναι ένα λιπίδιο που υπάρχει φυσιολογικά σε όλα τα κύτταρα του σώματος.

Η HDL («καλή» χοληστερόλη) μεταφέρει την περίσσεια λίπους πίσω στο ήπαρ, όπου αποβάλλεται από τον οργανισμό. Όταν τα επίπεδά της είναι χαμηλά, η «κακή» χοληστερόλη (LDL) μπορεί να συσσωρευτεί στα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο:

Καρδιακής προσβολής

Εγκεφαλικού επεισοδίου

Άνοιας

Η χαμηλή HDL έχει συνδεθεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, γι’ αυτό και η ενίσχυσή της αποτελεί σημαντικό στόχο πρόληψης.

Ποια τρόφιμα περιέχουν ζωντανά μικρόβια;

Ζυμωμένα και προβιοτικά τρόφιμα όπως:

Kombucha

Κεφίρ

Kimchi

Γιαούρτι

Ξινή κρέμα

Προζύμι

Τα τρόφιμα αυτά περιέχουν προβιοτικά – ζωντανούς μικροοργανισμούς που βοηθούν στην αποκατάσταση της ισορροπίας του εντερικού μικροβιώματος.

Πολλά από αυτά είναι επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης. Οι διαλυτές φυτικές ίνες σχηματίζουν ένα «ζελέ» στο έντερο που δεσμεύει τη χοληστερόλη και περιορίζει την απορρόφησή της στο αίμα.

Πώς δρουν τα ζυμωμένα τρόφιμα στον οργανισμό;

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η διαδικασία ζύμωσης ενισχύει την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας στο παχύ έντερο.

Οι ουσίες αυτές:

Ρυθμίζουν τον μεταβολισμό

Βελτιώνουν καρδιομεταβολικούς δείκτες

Συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής

Έτσι, η κατανάλωση τροφών με μέτρια ή υψηλή περιεκτικότητα σε ζωντανά μικρόβια ενδέχεται να έχει προστατευτικό ρόλο έναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Παρότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να αποδειχθεί άμεση αιτιώδης σχέση. Επίσης, δεν λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η φυσική δραστηριότητα ή η κατανάλωση αλκοόλ.

Ωστόσο, σε μια εποχή όπου οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, η ενσωμάτωση ζυμωμένων τροφών σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πλάνο φαίνεται να αποτελεί μια απλή και φυσική στρατηγική ενίσχυσης της καρδιακής υγείας.