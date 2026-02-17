Η κατανόηση της αιτίας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των παρενεργειών και στη συνέχιση της θεραπείας.

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει παρουσιάσει παρενέργειες από φάρμακο για τη χοληστερίνη, μια πρόσφατη μελέτη σε ποντίκια που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Investigation ίσως δίνει απαντήσεις. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι, παρά το γεγονός ότι οι στατίνες είναι από τα πιο συνταγογραφούμενα φάρμακα για την υψηλή χοληστερίνη, ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων δεν τις ανέχεται. Αν και πολλοί μπορούν να τις λαμβάνουν χωρίς προβλήματα, περίπου το 10% των χρηστών εμφανίζει επώδυνες παρενέργειες γνωστές ως στατινο-σχετιζόμενα μυϊκά συμπτώματα (SAMS), που προκαλούν μυϊκό πόνο. Μέχρι τώρα η αιτία ήταν ασαφής. Σήμερα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν μια πιθανή αιτία, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τρόπους μείωσης των παρενεργειών.

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αναγνώρισαν μια μηχανική εξήγηση αναφορικά με το γιατί κάποιοι εμφανίζουν μυϊκή αδυναμία, πόνους και δυσκαμψία όταν λαμβάνουν στατίνες. Η μελέτη έδειξε ότι η αιτία μπορεί να μην είναι το φάρμακο καθ’ αυτό, αλλά μια μετάλλαξη γονιδίου που επηρεάζει τους υποδοχείς του σκελετικού μυός, οδηγώντας σε αλλαγές στην απελευθέρωση ασβεστίου όταν χορηγούνται στατίνες.

Η μελέτη έγινε σε ποντίκια: μια ομάδα με φυσιολογικά ποντίκια και μια ομάδα με τη γενετική μετάλλαξη. Μετά τη χορήγηση σιμβαστατίνης, η ομάδα με τη μετάλλαξη εμφάνισε μεγαλύτερη προδιάθεση σε SAMS λόγω εισροής ασβεστίου στα μυϊκά κύτταρα.

Γιατί είναι σημαντικά τα ευρήματα

Οι στατίνες παραμένουν ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης της LDL («κακής») χοληστερίνης, επομένως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί κάποιοι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα. Όπως εξηγεί η Catherine Benziger, μέλος του Συμβουλίου Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων του American College of Cardiology, «Οι στατίνες είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και αποδεδειγμένη θεραπεία για τη μείωση της χοληστερίνης και του κινδύνου εμφράγματος ή εγκεφαλικού. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς παραπονιούνται για μυϊκούς πόνους και κράμπες… Μερικές φορές είναι μικρής σημασίας και η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί, άλλες φορές πρέπει να διακοπεί».

Ο Cheng-Han Chen, πιστοποιημένος επεμβατικός καρδιολόγος και ιατρικός διευθυντής του Προγράμματος Δομικής Καρδιάς στο MemorialCare Saddleback Medical Centerm, προσθέτει ότι τα SAMS είναι ο συχνότερος λόγος που οι άνθρωποι σταματούν τις στατίνες. Η κατανόηση της αιτίας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των παρενεργειών και στη συνέχιση της θεραπείας.

Η μελέτη υποδεικνύει όχι μόνο ότι η γενετική μετάλλαξη προκαλεί SAMS, αλλά και πως ένα φάρμακο που στοχεύει τη μετάλλαξη θα μπορούσε να προλάβει τα συμπτώματα, επιτρέποντας στους ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία τους.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Αν ξεκινάτε ή παίρνετε ήδη στατίνη, μη διακόψετε το φάρμακο χωρίς να μιλήσετε με τον γιατρό σας.

Παρακολουθείτε στενά τις παρενέργειες και αναφέρετέ τες.

Αν εμφανιστούν μυϊκά συμπτώματα, οι γιατροί συχνά συστήνουν διακοπή για 5–7 ημέρες και μετά επανέναρξη ή εναλλαγή σε άλλη στατίνη ή μείωση δόσης.

Υπάρχουν εναλλακτικές;

Σε πολλές περιπτώσεις, η αλλαγή σε άλλη στατίνη διώχνει τις παρενέργειες. Όσοι δεν ανέχονται καθόλου τις στατίνες μπορούν να εξετάσουν άλλες θεραπείες, όπως αναστολείς PCSK9 ή βεμπεδοϊκό οξύ, πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό τους.

Συμπέρασμα

Η ανακάλυψη ενός πιθανού μηχανισμού για τα SAMS είναι υποσχόμενη, αλλά ακόμη μελετάται μόνο σε ποντίκια. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθεί στους ανθρώπους. Αν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θεραπείες που μειώνουν τις παρενέργειες, επιτρέποντας στους ασθενείς να συνεχίσουν να παίρνουν στατίνες για υψηλή χοληστερίνη χωρίς περιορισμούς.

