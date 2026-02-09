Η καρδιαγγειακή νόσος προκαλεί περίπου 20 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως και ευθύνεται για περίπου το ένα τέταρτο όλων των θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι στατίνες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά φάρμακα που μειώνουν τα επίπεδα της LDL («κακής») χοληστερόλης και έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Ωστόσο, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με πιθανές παρενέργειες.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από 23 μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες: 123.940 συμμετέχοντες σε 19 μεγάλες κλινικές δοκιμές που συνέκριναν τις επιδράσεις θεραπειών με στατίνες έναντι εικονικού φαρμάκου (ή δισκίου placebo), καθώς και 30.724 συμμετέχοντες σε τέσσερις δοκιμές που συνέκριναν πιο εντατική έναντι λιγότερο εντατικής θεραπείας με στατίνες.

Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των αναφορών ήταν παρόμοιος μεταξύ όσων λάμβαναν στατίνες και όσων λάμβαναν placebo για σχεδόν όλες τις καταστάσεις που αναφέρονται στα φύλλα οδηγιών ως πιθανές παρενέργειες.

Για παράδειγμα, κάθε χρόνο, το ποσοστό αναφορών γνωστικής ή μνημονικής διαταραχής ήταν 0,2% σε όσους λάμβαναν στατίνες, αλλά επίσης 0,2% σε όσους λάμβαναν placebo. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι οι άνθρωποι μπορεί να παρατηρούν αυτά τα προβλήματα ενώ λαμβάνουν στατίνες, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι προκαλούνται από τη στατίνη.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση ερευνητών του Oxford Population Health και δημοσιεύθηκε στο The Lancet. Τα κύρια ευρήματα της μελέτης:

Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου από τη θεραπεία με στατίνες για σχεδόν όλες τις καταστάσεις που αναφέρονται στα φύλλα οδηγιών ως πιθανές παρενέργειες.

Η λήψη στατίνης δεν προκάλεσε καμία ουσιαστική αύξηση στην απώλεια μνήμης ή την άνοια, την κατάθλιψη, τις διαταραχές ύπνου, τη στυτική δυσλειτουργία, την αύξηση βάρους, τη ναυτία, την κόπωση ή τον πονοκέφαλο, καθώς και σε πολλές άλλες καταστάσεις.

Υπήρξε μια μικρή αύξηση του κινδύνου (περίπου 0,1%) για ανωμαλίες στις εξετάσεις αίματος του ήπατος. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε αύξηση σε ηπατικές νόσους όπως η ηπατίτιδα ή η ηπατική ανεπάρκεια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μεταβολές στις εξετάσεις αίματος του ήπατος συνήθως δεν οδηγούν σε πιο σοβαρά ηπατικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την Christina Reith, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Oxford Population Health και κύρια συγγραφέα της μελέτης, «οι στατίνες είναι σωτήρια φάρμακα που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους τα τελευταία 30 χρόνια. Ωστόσο, οι ανησυχίες για την ασφάλεια των στατινών έχουν αποτρέψει πολλούς ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής αναπηρίας ή θανάτου από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό. Η μελέτη μας παρέχει διαβεβαίωση ότι, για τους περισσότερους ανθρώπους, ο κίνδυνος παρενεργειών υπερκαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τα οφέλη των στατινών».

Προηγούμενη εργασία από τους ίδιους ερευνητές είχε δείξει ότι τα περισσότερα μυϊκά συμπτώματα δεν προκαλούνται από τις στατίνες· η θεραπεία με στατίνες προκάλεσε μυϊκά συμπτώματα μόνο στο 1% των ανθρώπων κατά το πρώτο έτος της θεραπείας, χωρίς περαιτέρω αύξηση στη συνέχεια. Έχει επίσης δείξει ότι οι στατίνες μπορούν να προκαλέσουν μια μικρή αύξηση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, οπότε άτομα που ήδη διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ενδέχεται να αναπτύξουν διαβήτη νωρίτερα.