Μέσα σε επτά μήνες είχαν καταγραφεί χιλιάδες παρενέργειες από τα εμβόλια.

Σε πολύ σοβαρές καταγγελίες έχουν προχωρήσει χιλιάδες πολίτες της χώρας μας, αναφέροντας αδιανόητες παρενέργειες που τους προκάλεσαν τα εμβόλια κατά του κορωνοϊου.

Ανάμεσά τους, η Μάγια Αλτάνη, η οποία απέκτησε ολική αναπηρία, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη, μετά τα εμβόλια και η Ζωή Πάσου η οποία βρέθηκε ξαφνικά με καρδιακή ανεπάρκεια και ποσοστό αναπηρίας 93%, ελπίζοντας σε μια μεταμόσχευση καρδιάς άμεσα.

Και οι δυό τους κινούνται νομικά εναντίον μεγάλων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν τα εν λόγω εμβόλια.