Σε πολύ σοβαρές καταγγελίες έχουν προχωρήσει χιλιάδες πολίτες της χώρας μας, αναφέροντας αδιανόητες παρενέργειες που τους προκάλεσαν τα εμβόλια κατά του κορωνοϊου.
Ανάμεσά τους, η Μάγια Αλτάνη, η οποία απέκτησε ολική αναπηρία, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη, μετά τα εμβόλια και η Ζωή Πάσου η οποία βρέθηκε ξαφνικά με καρδιακή ανεπάρκεια και ποσοστό αναπηρίας 93%, ελπίζοντας σε μια μεταμόσχευση καρδιάς άμεσα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-ddfnnj8o94q9?integrationId=40599y14juihe6ly}
Και οι δυό τους κινούνται νομικά εναντίον μεγάλων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν τα εν λόγω εμβόλια.