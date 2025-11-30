Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Διαμαρτυρία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας στην Αστυνομική Διεύθυνση για τις συλλήψεις συναδέλφων τους. Δύο αγρότες και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα επεισόδια.

Αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας ενημέρωση για τους τρεις συλληφθέντες των σημερινών επεισοδίων.

Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από την Αστυνομική Διεύθυνση, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους.

Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ ανέβηκαν στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας «το μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας», όπως είχαν ήδη αποφασίσει.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από όλη τη Θεσσαλία, ενώ νωρίτερα στο μπλόκο βρέθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο

Νωρίτερα, επεισόδια καταγράφηκαν σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο και σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν υπηρεσιακό όχημα.

Η Αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου, το απόγευμα στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στη Νίκαια για να αποφασιστεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

Καταγγελίες για αστυνομική βία

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής στάθηκε ιδιαίτερα στον αστυνομικό αυταρχισμό, καταγγέλλοντας την επίθεση που δέχθηκαν.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος την Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, κάλεσε τους συναδέλφους του να ενισχύουν το μπλόκα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μαχες που είχαν σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς, αλλά και την τεράστια χρήση χημικών με κρότου λάμψεις και δακρυγόνα.

Δηλώσεις στο Star έκανε η κόρη του τραυματισμένου αγρότη Χρήστου Σιδερόπουλου, Ολίνα Σιδεροπούλου, περιγράφοντας την κατάσταση του πατέρα της μετά τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

«Μόλις γύρισα κι εγώ από το νοσοκομείο», είπε η Ολίνα Σιδεροπούλου, «υπάρχει σπάσιμο στο πλευρό του από το πόδι ενός αστυνομικού, το οποίο τον ακουμπάει επάνω με δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού και γιατί προήλθε αυτή η κίνηση. Είχα ενημερώσει επανειλημμένα ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος».

Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές της έντασης: «Εγώ είμαι σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων και βλέπω να συλλαμβάνουν τον πατέρα μου και τρέχω για να φωνάξω ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος. Σας παρακαλώ, αφήστε τον, λέω».

Όπως τόνισε, οι προσπάθειες για ειρηνική διέλευση από την Εθνική οδό μετατράπηκαν σε σοβαρό επεισόδιο: «Εκεί κάπου χάθηκε η ηρεμία που προσπαθήσαμε να περάσουμε, γιατί θέλαμε να το κάνουμε όλο αυτό ειρηνικά. Δεν είναι εικόνες που μας θυμίζουν κάτι θετικό, και ξαφνικά καταλήγουμε σε αυτές τις εικόνες».

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, η Ολίνα Σιδεροπούλου δήλωσε: «Δε θα μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. Έχει σπασμένο πλευρό και φρουρείται ήδη από την αστυνομία λόγω της καταγγελίας που εκκρεμεί. Πρέπει να δούμε αν θα κάνει χειρουργείο, καθώς έχει και θέμα με το έντερό του και έχει ειλεοστομία. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και χρειάζεται παρακολούθηση».

Η κόρη του αγρότη καταγγέλλει την υπερβολική βία: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου με γονατιά», σημειώνοντας ότι η οικογένεια ζητά να προστατευθεί η υγεία του και να διερευνηθούν τα περιστατικά βίας.

Με τη Χαρούλα Διβάνη, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας και σύζυγο του τραυματισμένου Ζήση Σακαβάρα, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης που σημειώθηκε στη Νίκαια Λάρισας κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών, την Κυριακή 30/11, επικοινώνησε η ΕΡΤ Βόλου.

Η κ. Διβάνη δήλωσε ότι η υγεία του συζύγου της «βαίνει καλώς», παρά το γεγονός ότι πάσχει από χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί «δεν σεβάστηκαν ούτε το πρόβλημά του ούτε τις εκκλήσεις να σταματήσουν το χτύπημα με τα γκλομπ».

Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νίκαια όταν «ένας αστυνομικός προσπάθησε να πάρει την γκλίτσα από τα χέρια του συζύγου μου». Όπως αναφέρει, ο Ζ. Σακαβάρας αρνήθηκε να παραδώσει το αντικείμενο, κάτι που, σύμφωνα με την παράδοση των κτηνοτρόφων, «φεύγει από τα χέρια μόνο όταν πεθαίνουν και περνά στην επόμενη γενιά».

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε η επίθεση των αστυνομικών.

«Η γκλίτσα είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας, του επαγγέλματός μας. Δεν την αφήνουμε ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά η Χ. Διβάνη, προσθέτοντας ότι «θα δώσουν αγώνα μέχρι τέλους».

«Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

«Ο αγώνας μας ξεκίνησε τώρα. Ήταν η πρώτη νίκη κόντρα σε αστυνομικές δυνάμεις, χημικά και ξύλο. Αλλά δεν είναι μια νίκη και μόνο, θα παλέψουμε για μέρες μπροστά. Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης», φώναξαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας που ξεκίνησε να στήνεται από αργά το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κατάφεραν να περάσουν τα αγροτικά τους οχήματα στην Εθνική Οδό, ενώ την ίδια ώρα κλειστός είναι και ο Ε-65 στην Καρδίτσα. «Ενωμένοι κόβουμε δύο βασικούς δρόμους για να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Θα τα καταφέρουμε».