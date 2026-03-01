O παθολόγος στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας Δημήτρης Ζιαζιάς έγινε γνωστός στο πανελλήνιο με το βίντεο που τον έδειχνε να οδηγείται δεμένος πισθάγκωνα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Ζιαζιάς που είναι μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ, είχε πάρει ενεργό μέρος στην επεισοδιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Άδωνι στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Το βίντεο με τον δεμένο γιατρό να «παρουσιάζεται» στον υπουργό, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση. Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα αναρτήσει βίντεο που δείχνει τον Ζιαζιά να τον χτυπάει και να τον φτύνει. Τελικά όχι μόνο δεν παρουσίασε το βίντεο όπως είχε δηλώσει, αλλά όλο το οπτικό υλικό από τα επεισόδια πιστοποιεί ότι ο Ζιαζιάς δεν χτύπησε τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Ζιαζιά έξω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Η συζήτησή μας δεν περιορίστηκε στο επεισόδιο με τον Άδωνι, αλλά επεκτάθηκε στα προβλήματα του ΕΣΥ και το τι θα έπρεπε να γίνει.

Ακολουθεί η πλήρης συνέντευξη του Δημήτρη Ζιαζιά στο Dnews

-Κύριε Ζιαζιά, να ξεκινήσουμε με το ερώτημα που σας κάνουν όλοι αυτές τις ημέρες. Χτυπήσατε τον Άδωνι Γεωργιάδη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας;

-Tο είχα πει και στην πρώτη γραπτή δήλωση που έκανα. Αν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό υλικό, βίντεο ή φωτογραφίες, που να αποδεικνύει ότι χτύπησα ή έβρισα τον Άδωνι Γεωργιάδη, να το δώσει στη δημοσιότητα. Δεν έκανα ποτέ κάτι τέτοιο και για αυτό δεν έδωσε τίποτα στη δημοσιότητα. Δεν αξίζει σε αυτόν τον άνθρωπο που υποτίθεται είναι υπουργός Υγείας οποιαδήποτε πράξη βίας γιατί του δίνει αξία.

Για παραδειγματισμό

-Πώς έγινε φτάσατε στο περιστατικό που όλοι-ες είδαμε, να σας «παρουσιάσουν» δεμένο πισθάγκωνα στον υπουργό;

-Εγώ ήμουν στη συγκέντρωση μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ένιωσα κάποια στιγμή να με τραβάνε κάποιοι από πίσω και ξαφνικά βρέθηκα μέσα στο χώρο των Επειγόντων, σε ξεχωριστό χώρο από εκεί όπου θα γινόταν η φιέστα. Μέχρι να καταλάβω τι γίνεται ακριβώς, είχα περικυκλωθεί από 5-6 άτομα, που μάλλον ήταν αστυνομικοί με πολιτικά. Αυτοί προσπαθούσαν να μου δέσουν τα χέρια πίσω με χειροπέδες. Σε λίγα λεπτά, με παρουσίασαν στον υπουργό και ακολούθησαν τα γνωστά που φαίνονται στο βίντεο. Μετά από μία ώρα και αφού είχε τελειώσει η φιέστα, με άφησαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Δεν σας πήγαν στο αστυνομικό τμήμα;

- Όχι ποτέ. Διαρκώς ρωτούσα να πληροφορηθώ από τον επικεφαλής των αστυνομικών τι ακριβώς γίνεται, αν είναι σύλληψη ή προσαγωγή, αλλά δεν πήρα απάντηση ποτέ. Το μόνο που μου είπε, ήταν ότι δεν θέλει να δώσει έκταση ο υπουργός

-Έχετε καταλάβει γιατί διάλεξαν εσάς από όλους του συγκεντρωμένους;

-Έχω βέβαια βεβαρημένο… συνδικαλιστικό παρελθόν, αλλά θεωρώ ότι απλά έψαχναν κάποιον τυχαία για παραδειγματισμό, προκειμένου να σταλεί το μήνυμα ότι όποιος αντιστέκεται στον συγκεκριμένο υπουργό, δεν θα χαρακτηρίζεται μόνο «συμμορία της μιζέριας», αλλά εφ' εξής θα συλλαμβάνεται κιόλας.

Ψέμα σε τηλεοπτική μετάδοση

-Πώς νιώσατε όταν σας «παρουσίασαν» δεμένο πισθάγκωνα στον υπουργό και στην συνέχεια όταν πήρε έκταση το θέμα;

-Θα το πω χωρίς να ντρέπομαι. Ένιωσα ότι εξευτελίζεται η προσωπικότητά μου και η επαγγελματική υπόστασή μου. Πέρα από τι θα πουν οι δικοί μου άνθρωποι, με ένοιαζε ότι την επόμενη μέρα έπρεπε να πάω στους ασθενείς που με είχαν δει σε πανελλήνια μετάδοση, και να τους εξετάσω. Αυτό ήταν πιο πολύ που με ενόχλησε.

-Στη συνέχεια, πώς βιώσατε το γαϊτανάκι με το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη που δεν εμφανίστηκε ποτέ;

-Όσο περνούσαν οι ώρες και δεν έβγαινε στη δημοσιότητα από τη δική του πλευρά κάποιο αληθινό οπτικό υλικό που να αποδεικνύει αυτά για τα οποία με κατηγορούσε, γινόταν όλο και πιο φανερό ότι λέει ψέματα. Θεωρώ ότι πιο βασικό είναι το ερώτημα πώς γίνεται να είναι προϊστάμενος για όλους εμάς τους υγειονομικούς ένας άνθρωπος που δεν δίστασε να πει ψέματα σε πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα.

-Υπάρχει όμως και μια κριτική που γίνεται σε εσάς, ακόμα και από ανθρώπους που δεν συμπαθούν τον Άδωνι. Λένε δηλαδή ότι η διαμαρτυρία σας ξεπέρασε τα όρια, δηλαδή ότι έχετε κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρεστε αλλά δεν μπορείτε να εμποδίζετε τον εκλεγμένο υπουργό να επισκεφτεί το νοσοκομείο. Τι απαντάτε σε αυτήν την κριτική;

-Αυτός που ξεπέρασε τα όρια και είναι ο ηθικός αυτουργός όσων έγιναν ήταν ο υπουργός Υγείας. Είναι πρωτοφανές οποιοσδήποτε υπουργός οποιουδήποτε υπουργείου να έρχεται σε έναν χώρο ευθύνης του με τέτοια βιαιότητα, με τέτοια επίδειξη αυταρχισμού. Είναι ανήκουστο. Είχε ξαναγίνει με τέτοιο τρόπο σε μικρότερη έκταση στο Αττικό Νοσοκομείο αλλά στη Νίκαια ξεπέρασε τα εσκαμμένα.

-Ναι, αλλά ο Άδωνις λέει ότι αυτός ήρθε στο νοσοκομείο κανονικά και εσείς του επιτεθήκατε.

-Ήμασταν περίπου 300 άτομα σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο. Στην αρχή υπήρχε διακριτική παρουσία της αστυνομίας η οποία ήταν τελείως τυπική και καθόλου προκλητική. Στη συνέχεια όμως οι ειδικές δυνάμεις που συνόδευαν τον υπουργό, άρχισαν με προκλητικό τρόπο να σπρώχνουν και να προπηλακίζουν. Όλο αυτό που έγινε θα μπορούσε να αποφευχθεί.

-Δηλαδή, εσείς λέτε ότι την ένταση την ξεκίνησε η συνοδεία του υπουργού, αν καταλαβαίνω καλά.

- Ναι, ακριβώς, ο υπουργός προκάλεσε για να δημιουργήσει κλίμα έντασης, προκειμένου να υποστηρίξει το δικό του πολιτικό αφήγημα.

Το ΕΣΥ

- Να πάμε όμως και στο ΕΣΥ, το οποίο το έχουμε κάπως ξεχάσει με όλη αυτή τη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση λέει ότι γίνεται προσπάθεια και ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Για παράδειγμα λένε ότι έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα Επείγοντα. Εσείς τι εκτιμάτε;

-Θα σας το πω με μια κουβέντα. Ο Γεννηματάς ήταν ο θεμελιωτής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτής της τεράστιας μεταρρύθμισης που έγινε με καθυστέρηση στην Ελλάδα και κάτω από την πίεση των λαϊκών κινητοποιήσεων -βεβαίως ο Γεννηματάς άφησε ημιτελές αυτό το μεγάλο έργο. Από την άλλη, ο Άδωνις Γεωργιάδης θα μείνει στην Ιστορία ως ο νεκροθάφτης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Πρακτικά αυτό το οποίο κάνει είναι να εξυπηρετεί μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα της Υγείας: τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, τις ασφαλιστικές εταιρίες. Επί υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη η Ελλάδα έχει κατακτήσει πρωτιές στους δείκτες υγειονομικής εξαθλίωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Για παράδειγμα, η χώρα μας είναι Νο1 στις «καταστροφικές δαπάνες υγείας». Με αυτόν τον όρο εννοείται ο εξαναγκασμός ενός νοικοκυριού σε περικοπή άλλων βασικών αναγκών ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη ιατρικών εξόδων.

Το νοσοκομείο

-Στο δικό σας νοσοκομείο το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ποια είναι τα πιο μεγάλα προβλήματα;

-Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο ακρωτηριασμός με απόφαση του κ. Γεωργιάδη, 15 οργανικών θέσεων ειδικευόμενων Παθολογίας. Χάσαμε δηλαδή σχεδόν το 35% των οργανικών θέσεων μας σε ειδικευόμενους γιατρούς. Χάσαμε επίσης μια ολόκληρη δερματολογική κλινική, την παλιά δερματολογική κλινική του πρώην νοσοκομείου Αγία Βαρβάρα. Και ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα, που δείχνει προς τα πού οδεύουν τα πράγματα στην Υγεία, είναι η έλλειψη ακτινολόγων στο νοσοκομείο. Αντί για προσλήψεις μόνιμων ακτινολόγων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, έχει εκχωρηθεί το διαγνωστικό του αξονικού και μαγνητικού τομογράφου σε ιδιωτική εταιρεία η οποία εισπράττει κάθε μήνα 24.000 ευρώ. Σκεφτείτε πόσους θέσεις μόνιμων γιατρών θα μπορούσαν να καλυφθούν με αυτό το ποσό.

-Δηλαδή οι μαγνητικές γίνονται έξω από το νοσοκομείο;

-Όχι γίνονται εδώ με τον δικό μας εξοπλισμό και το δικό μας τεχνικό προσωπικό. Ο ιδιώτης απλώς αναλαμβάνει να κάνει την τηλεδιάγνωση. Χωρίς καμία επένδυση, 24.000 το μήνα.

Το φακελάκι

-Πάντως οι πολίτες δεν έχουν παράπονα μόνο από τις ελλιπείς υποδομές στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και από τη συμπεριφορά των γιατρών. Το φακελάκι φαίνεται ότι έχει επιστρέψει για τα καλά…

-Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνάδελφοι που χρηματίζονται παράνομα, προσπαθούν δηλαδή να εκμεταλλευτούν τον πόνο και τη δυσκολία των ασθενών, δεν παραβιάζουν μόνο τη νομιμότητα, αλλά είναι ξένο σώμα για τους γιατρούς και το νοσοκομείο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους απομονώσουμε. Το ερώτημα όμως είναι αν περιορίζονται ή ενισχύονται οι παράγοντες που ευνοούν τη διαφθορά. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν η λίστα αναμονής για τα χειρουργεία ή για μια γαστροσκόπηση σε δημόσιο νοσοκομείο υπερβαίνει τους τρεις μήνες και μπορεί να φτάσει τους έξι μήνες, δημιουργείται το έδαφος για να χρηματιστεί κάποιος για να βάλει από την πίσω πόρτα τον ασθενή στο χειρουργείο ή στην εξέταση. Το κράτος πρώτα και κυρία θα έπρεπε να αυξήσει το προσωπικό, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες και να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα. Επιπρόσθετα, ο μισθός των υγειονομικών, βασικά των νοσηλευτών και δευτερευόντων των γιατρών, θα έπρεπε να εξισωθεί ή να πλησιάσει το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ πίσω όχι μόνο συγκριτικά με τις χώρες του πυρήνα της ΕΕ, αλλά και με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι αλλαγές που χρειάζονται

-Κλείνοντας, θα ήθελα μου πείτε τις τρεις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται κατά τη γνώμη σας αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ.

- Χρειαζόμαστε τρεις διπλασιασμούς. Πρώτον, πρέπει να διπλασιαστούν οι κρατικές δαπάνες για την Υγεία -οι δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης. Δεύτερον, πρέπει να διπλασιαστούν οι μισθοί των υγειονομικών, κυρίως των νοσηλευτών και δευτερευόντως των γιατρών. Τρίτον, πρέπει να διπλασιαστεί το μόνιμο προσωπικό που δουλεύει στα νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα δεύτερο ΕΣΥ. Αλλά για να συμβεί αυτό είναι αναγκαία μια μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει

-Όμως από την κυβέρνηση θα σας έλεγαν ότι οι προτάσεις σας είναι εκτός δημοσιονομικής λογικής και δεν συμβαίνουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

-Καταρχάς στην Ευρώπη ισχύουν όσα προτείνουμε για τους μισθούς. Σε χώρες όπως η Ρουμανία και πρόσφατα η Βουλγαρία, οι μισθοί του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού είναι σχεδόν τριπλάσιοι από ό,τι στην Ελλάδα. Η σύγκριση της Ελλάδας γίνεται με τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όχι με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, θα σας παραπέμψω στην έρευνα των καθηγητών Μπένου και Κονδύλη που καταλήγει το συμπέρασμα ότι από το 2009 μέχρι σήμερα η Υγεία έχει στερηθεί 34 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικής χρηματοδότησης. Για να επιστρέψουμε στην προ Μνημονίου κατάσταση πρέπει η κρατική χρηματοδότηση στην Υγεία να αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όσο είναι το κόστος μιας φρεγάτας Belhara.