Μέχρι την ημέρα της τραγωδίας των Τεμπών - Θα καταφέρει να μείνει σιωπηλός τρεις μέρες;

Κι όμως... Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποφάσισε να κάνει «αφωνία» μέχρι την μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτός είναι και ο λόγος που χθες Τετάρτη δεν απάντησε στο τσουνάμι των επικριτικών δηλώσεων που δέχθηκε.. Ακόμη και εσωκομματικών με κορυφαία την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής Ν. Κακλαμάνη ο οποίος είπε ότι δεν του άρεσαν οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Προφανώς, ο υπουργός Υγείας δεν θέλει να συνεχίσει την συζήτηση για να μην εντείνει την ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα εν όψει των συλλαλητηρίων του Σαββάτου.

Και το ερώτημα είναι: Θα καταφέρει να μείνει σιωπηλός τρεις ημέρες;

Λ.Ι.