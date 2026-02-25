Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διευκρίνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι «πολιτικός της φίλος», καθώς η ίδια έχει υπάρξει όπως είπε η «δριμύτερη αντίπαλός του».

Ακόμα μια «μέρα στη δουλειά» για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, η οποία εξαπέλυσε για ακόμα μια φορά μύδρους εναντίον της κυβέρνησης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αυτό φυσικά δεν αποτελεί είδηση. Είδηση είναι ότι «έβγαλε στη σέντρα» τον πρωθυπουργό μέσω Αντώνη Σαμάρα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επικαλέστηκε τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού για τη συμφωνία με την Chevron, πως υπάρχουν διατυπώσεις σε αυτήν που «υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

«Σας καταλογίζει διαφθορά στη σύμβαση με τη Chevron», ανέφερε και διάβασε στο Σώμα αποσπάσματα από τη σημερινή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά. «Ο πρωθυπουργός κάνει business διαπραγματευόμενος εθνική κυριαρχία και ήρθε εδώ σήμερα να απαντήσει και να μπαζώσει πάλι ο κύριος Φλωρίδης», πρόσθεσε κλιμακώνοντας την επίθεση, διευκρινίζοντας πάντως πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι «πολιτικός της φίλος», καθώς η ίδια έχει υπάρξει όπως είπε η «δριμύτερη αντίπαλός του».

Στ.Σ.