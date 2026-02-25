Οι δηλώσεις του δικηγόρου που προκάλεσαν την αντίδραση του Νίκου Ευαγγελάτου.

Σε ανεβασμένους τόνους έγινε η συζήτηση ανάμεσα στον Νίκο Ευαγγελάτο και τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», Μιχάλη Δημητρακόπουλου με αφορμή τις δηλώσεις του δεύτερου για την προφυλάκιση του πελάτη του.

Ο κ. Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο Live News, τόνισε ότι όταν επισκέφθηκε τον πελάτη του στη φυλακή αντίκρισε έναν συντετριμμένο άνθρωπο, ο οποίος είχε ως κύριο μέλημα την οικονομική αποκατάσταση των οικογενειών των θυμάτων και όχι την αποφυλάκισή του.

Η τοποθέτηση αυτή δεν ικανοποίησε τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος τόνισε ότι δεν αμφισβητεί τις προθέσεις του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ωστόσο, όφειλε να είχε ανταποκριθεί νωρίτερα στις καταγγελίες για τη διαρροή υγραερίου και προπανίου προκειμένου να αποτραπεί η τραγωδία.

Μάλιστα, ο Νίκος Ευαγγελάτος δήλωσε: «Δεν θα κάνουμε αγιογραφία του Τζιωρτζιώτη», ζητώντας από τον κ. Δημητρακόπουλο να εστιάσει στα ερωτήματα που του θέτει.

Δείτε το βίντεο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo6nafx0ab5?integrationId=40599y14juihe6ly}