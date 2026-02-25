Η μία από τις διώξεις αφορά τη σύντροφο του προφυλακισμένου ανιψιού για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega υπάρχουν δύο νέες διώξεις για υπόθαλψη εγκληματία. Η μία αφορά στη σύντροφο του ανιψιού που έχει ήδη συλληφθεί και η άλλη στον φίλο του. Και οι δύο φέρεται να βρισκόταν σε αυτοκίνητο που απεικονίζεται σε πλάνα να ακολουθεί το αυτοκίνητο του ανιψιού μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Η κοπέλα του ανιψιού είχε περίεργες κινήσεις πριν και μετά τη δολοφονία. Σημειώνεται ότι από το δικό της κινητό κάλεσε ο ανιψιός τον φίλο του μετά τη διπλή δολοφονία. Η εισαγγελία κάνει λόγο ουσιαστικά για «μεθοδευμένη διαφυγή του 22χρονου» που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία. Οι αρχές έκριναν ότι οι κινήσεις της συντρόφου του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, γνώριζε πολύ καλά όλα όσα συνέβαιναν.

Ο φίλος του προφυλακισμένου ανιψιού είχε μιλήσει στο Mega και είχε πει πως δεν ήξερε τίποτα. Τότε είχε πει πως βοήθησε τον φίλο του να πάει την κοπέλα του στην Καλαμάτα. Ωστόσο, σε βίντεο φέρεται να απεικονίζεται αυτός να οδηγεί και η η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού να ακολουθούν το όχημα.

Και οι δύο απολογούνται την Παρασκευή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo5rejz8sh5?integrationId=40599y14juihe6ly}