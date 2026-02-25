Απόψε, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» όλα βγαίνουν στο φως.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με νέο επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Όσα θα δούμε στο 74ο επεισόδιο της σειράς – Απόψε στις 22:30

Ο Χρήστος προβληματίζεται σχετικά με το αν πρέπει να πει στον Μάρκο την αλήθεια για τον Άγη και την Άννα, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ένταση σε όλη την οικογένεια Γερολυμάτου.

{https://www.youtube.com/watch?v=6T-mwlvCB3k}

Η Μάγια έχει σοβαρούς ενδοιασμούς για τη μετακόμισή τους στο εξωτερικό και αναρωτιέται αν η Μαδρίτη είναι η καλύτερη λύση για τη ζωή της με τον Άγη και το παιδί. Την ίδια στιγμή, ο Άγης κάνει μια απόπειρα να τα ξαναβρεί με τον Διονύση για χάρη της παλιάς φιλίας τους, αλλά η απάντηση είναι αρνητική.

Η Άννα, ακολουθώντας τις συμβουλές του Χρήστου, κόβει κάθε επικοινωνία με τον Άγη, ενώ η Μάγια συγκρούεται ευθέως με τη μητέρα της για πρώτη φορά. Αυτό την κάνει να αλλάξει γνώμη και να οριστικοποιήσει την απόφασή της να φύγουν στο εξωτερικό. Όμως, μια απροσδόκητη συνάντηση με τον Χρήστο θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη…

{https://www.youtube.com/watch?v=I4Q6XDbRa70}