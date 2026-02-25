Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων.

Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που διατίθενται μέσω Airbnb, Booking και λοιπών πλατφορμών προκειμένου να οριστικοποιήσουν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της ΑΑΔΕ τα στοιχεία των μισθώσεων και των εσόδων του 2025.

Με βάση τα δεδομένα αυτά θα προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα και ο φόρος που θα καταβληθεί φέτος για τα περσινά έσοδα.

Μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων που διαθέτει η ΑΑΔΕ για τα ακίνητα και τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους και να προχωρήσουν σε τυχόν διορθώσεις.

Μπορούν, χωρίς πρόστιμο και χωρίς μεταβολή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.), να διορθώσουν λανθασμένες εγγραφές ή να τροποποιήσουν στοιχεία, όπως οι λοιποί δικαιούχοι και τα ποσοστά κατανομής εισοδήματος.

Προσοχή! Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, απαιτείται επιμερισμός των ποσών σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά.

Σημειώνεται πως τα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης, χωρίς ωστόσο να είναι «κλειδωμένα», δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να παρέμβουν στους σχετικούς κωδικούς πριν από την οριστική υποβολή.

Εντατικοί έλεγχοι και βαριά πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ διενεργεί εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, με τους ελέγχους να βασίζονται στα στοιχεία που διαβιβάζουν οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως οι Airbnb, Booking.com και VRBO.

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο ή έχουν αναρτηθεί χωρίς εμφανή αναγραφή του Α.Μ.Α., του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.), επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις.

Για μη εγγραφή στο Μητρώο προβλέπεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους στο οποίο διαπιστώνεται η παράβαση, με ελάχιστο ποσό τα 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Για μη υποβολή ή για ανακριβή Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, το πρόστιμο αντιστοιχεί στο διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» του ακινήτου. Αν δεν προκύπτει ότι πρόκειται για υπεκμισθωτή ή τρίτο πρόσωπο, τότε το πρόστιμο βαρύνει τον κύριο ή τον επικαρπωτή.