Ο Αλ Γκριν είχε αποβληθεί από το Κογκρέσο πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το Τέξας, ύψωσε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» προτού αποβληθεί από την αίθουσα, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχιζε την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον της ολομέλειας και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο κ. Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον κ. Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Προφανώς το πλακάτ αναφερόταν στο ρατσιστικού περιεχομένου βίντεο που αναπαρήγαγε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού αναγκαστεί να το αποσύρει εξαιτίας του σάλου, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα εικονίζονταν με σώματα πιθήκων.

{https://www.youtube.com/watch?v=zD9GAGb3hPs}