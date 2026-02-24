Οι σύμβουλοι του Τραμπ τον προέτρεψαν στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης να επικεντρωθεί στην οικονομία, τη μετανάστευση και άλλα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, αλλά εκείνος έχει άλλη άποψη.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης δίνεται παραδοσιακά για την ενημέρωση του κοινού για σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί.

Η ομιλία αυτή, που δόθηκε για πρώτη φορά από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον το 1790, απαιτείται από το Σύνταγμα, το οποίο ορίζει ότι ο πρόεδρος «θα παρέχει κατά καιρούς στο Κογκρέσο πληροφορίες για την Κατάσταση της Ένωσης και θα προτείνει προς εξέτασή τους τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα και σκόπιμα».

Ο ίδιος ο Τραμπ ενώ προετοιμάζεται για την ομιλία του - τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας - έδωσε μια ιδέα του τι θα πρέπει να περιμένουν οι Αμερικανοί. «Θα είναι ένας μακρύς λόγος, επειδή έχουμε τόσα πολλά να πούμε» προϊδέασε ο Τραμπ. Η ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης παρέχει στον Ντόναλντ Τραμπ μία εθνική τηλεοπτική ευκαιρία να πείσει τους δύσπιστους Αμερικανούς ψηφοφόρους να συσπειρωθούν πίσω από τις απειλές του για επιθέσεις κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου τον έχουν προτρέψει να επικεντρωθεί στην οικονομία, τη μετανάστευση και άλλα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής όταν ανέβει στο βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά εκείνος έχει άλλη άποψη, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters.

Στο επίκεντρο το Ιράν

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η προετοιμασία του για την εκδήλωση έχει επισκιαστεί από την τεράστια συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και τις ετοιμασίες του για μία σύγκρουση με το Ιράν που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, στην περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/visegrad24/status/2026367279449977343}

Σημειώνεται πως ο Τραμπ συνεχίζει τις απειλές του κατά του Ιράν χωρίς ωστόσο να έχει εξηγήσει λεπτομερώς στο αμερικανικό κοινό γιατί ενδέχεται να οδηγεί τις ΗΠΑ στην πιο επιθετική τους δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την επανάστασή της το 1979. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απέρριψε τις φήμες ότι ορισμένα μέλη της κυβέρνησής του έχουν αμφιβολίες για το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε πόλεμο με το Ιράν.

«Εγώ είμαι αυτός που παίρνει την απόφαση, θα προτιμούσα να έχουμε μια συμφωνία παρά να μην έχουμε, αλλά αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα είναι μια πολύ κακή μέρα για τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social επαναλαμβάνοντας τις απειλές του για το Ιράν.

Η άνοδος του Τραμπ στην εξουσία έγινε με την ένθερμη υποστήριξη μιας πολιτικής βάσης που ασπάζεται την πολιτική του «Πρώτα η Αμερική» και την υπόσχεσή του να τερματίσει μια εποχή «αιώνιων πολέμων», όπως οι μακροχρόνιες συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Για τους πολέμους αυτούς κατηγορούσε τους προκατόχους του εξάλλου, κερδίζοντας ψηφοφόρους στις εκλογές.

Αντίστοιχα και οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, πήραν επίσης τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, με βάση το μήνυμα MAGA, δηλαδή «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά», που βρήκε απήχηση σε πολλούς Αμερικανούς. Την ίδια ώρα, όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πλέον το κόμμα θα δυσκολευτεί να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

{https://twitter.com/HananyaNaftali/status/2026386692488278441}

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos, όμως οι Αμερικανοί είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις ξένες συγκρούσεις. Μία τελευταία δημοσκόπηση του περασμένου Ιανουαρίου αποκάλυψε ότι το 69% των Αμερικανών συμφώνησε με τη δήλωση ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον στρατό τους μόνο όταν αντιμετωπίζουν άμεση απειλή. Αντίθετα το 18% διαφώνησε και οι υπόλοιποι δεν ήταν σίγουροι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Οι κίνδυνοι της σύγκρουσης με το Ιράν

Όπως αναφέρει το Reuters, οι κίνδυνοι για μια σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι απλώς πολιτικοί. Ο Τραμπ επιμένει με κάθε ευκαιρία και σε κάθε του ομιλία να κάνει αναφορά στην επιτυχημένη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον περασμένο μήνα, κάνοντας επίδειξη δύναμης. Ωστόσο το Ιράν, ένα έθνος 93 εκατομμυρίων κατοίκων με μεγάλο απόθεμα πυραύλων, είναι ένας πιο τρομερός εχθρός.

Ο Τραμπ υπενθυμίζει επίσης πως η κοινή επίθεση με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούλιο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ήταν τόσο επιτυχημένες που τις «εξαφάνισαν»: «Θα χρειαστούν χρόνια για να τεθούν ξανά σε λειτουργία» είχε πει τότε. Δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν αργότερα έδειξαν το αντίθετο.

Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται των πυρηνικών διαπραγματεύσεων, δήλωσε την Κυριακή στο Fox News ότι το Ιράν ήταν «πιθανώς μια εβδομάδα μακριά από το να έχει υλικό βιομηχανικής κατασκευής βομβών».

Αλλά η ομιλία του Τραμπ δεν θα γίνει μόνο μπροστά σε Ρεπουμπλικανούς. Το κοινό των Δημοκρατικών του Κογκρέσου τον έχει επικρίνει για την κατάργηση συμφωνίας του 2015, η οποία περιόριζε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων. Λίγο αργότερα ο ίδιος άρχισε να εξαπολύει απειλές για στρατιωτική δράση, ενώ παράλληλα επιδίωκε μια νέα συμφωνία. «Ο Τραμπ οδεύει με δυσκολία προς τον πόλεμο με το Ιράν, σε μια αδύναμη προσπάθεια να πετύχει αυτό που είχε ήδη επιτευχθεί με μια διπλωματική συμφωνία, η οποία ουσιαστικά περιόριζε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μέχρι που ο Τραμπ το διέκοψε, παρά τις αντιρρήσεις των τότε υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια.

Νέες αμερικανικές δυνάμεις στο Ισράηλ

Το Anadolu μετέδωσε, επικαλούμενο το ισραηλινό πρακτορείο KAN, πως τουλάχιστον 12 αμερικανικά μαχητικά F-22 προσγειώθηκαν σε ισραηλινή βάση την Τρίτη εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν. «12 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-22 προσγειώθηκαν σήμερα το απόγευμα σε μία Ισραηλινή αεροπορική Βάση στα νότια της χώρας, ως μέρος αμερικανικής ανάπτυξης δυνάμεων στην Μέση Ανατολή» μετέδωσε το KAN.

{https://twitter.com/Osint613/status/2026358191588626943}

Πρόσθεσε πως τα αεροσκάφη αυτά είναι από τα πιο προηγμένα μαχητικά στον κόσμο, τα κατέχουν μόνο οι ΗΠΑ και αποστολή τους, μεταξύ άλλων είναι η «διείσδυση σε εχθρικά εδάφη και η απενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας και των εγκαταστάσεων ραντάρ».

Την Πέμπτη συνομιλίες με το Ιράν

Την ίδια ώρα ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι εφικτή μία συμφωνία με τις ΗΠΑ «αλλά μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία». Σημειώνεται ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στη Γενεύη.

Οι συνομιλίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, δήλωσε τη Δευτέρα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν προγραμματισμένη συνάντηση με μια ιρανική αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις.

{https://twitter.com/araghchi/status/2026353045848629565}

«Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να επιτύχουμε μια άνευ προηγουμένου συμφωνία που αντιμετωπίζει αμοιβαίες ανησυχίες και επιτυγχάνει αμοιβαία συμφέροντα», δήλωσε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X. Σημείωσε πως το Ιράν θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «την αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα».

Ανάλογη και η δήλωση του Ιρανού υφυπουργού Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, ο οποίος τόνισε πως το Ιράν είναι έτοιμο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. «Είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να συμβεί αυτό. Θα εισέλθουμε στην αίθουσα διαπραγματεύσεων στη Γενεύη με απόλυτη ειλικρίνεια και καλή πίστη», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβανσί σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε αντίστοιχο ύφος και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ. Η Λέβιτ επανέλαβε πως πρώτη επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ ήταν πάντα η διπλωματία, αλλά σημείωσε ότι είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εάν χρειαστεί. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ότι η Τεχεράνη θα εξετάσει σοβαρά έναν συνδυασμό αποστολής του μισού από τα πιο εμπλουτισμένα πυρηνικά του όπλα στο εξωτερικό, αραιώνοντας το υπόλοιπο και συμμετέχοντας στη δημιουργία μιας περιφερειακής κοινοπραξίας εμπλουτισμού.

Το Ιράν είναι διατεθειμένο να το κάνει αυτό αλλά με την αντάλλαγμα την αναγνώριση από τις ΗΠΑ του δικαιώματος του Ιράν για «ειρηνικό πυρηνικό εμπλουτισμό» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει επίσης την άρση των οικονομικών κυρώσεων, δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Εάν υπάρξει επίθεση ή επιθετικότητα κατά του Ιράν, θα απαντήσουμε σύμφωνα με τα αμυντικά μας σχέδια. Μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι ένα πραγματικό ρίσκο», πρόσθεσε ο Ταχτ-Ραβανσί.

Το Ιράν ετοιμάζεται

Σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το Reuters, αποκάλυψε πως το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για την αγορά πυραύλων κρουζ κατά πλοίων. Το Reuters επικαλείται έξι άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, τη στιγμή που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν μια τεράστια ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές.

Η συμφωνία για τους πυραύλους κινεζικής κατασκευής CM‑302, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία παράδοσης, ανέφεραν οι πηγές.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι έχουν βεληνεκές περίπου 290 χιλιόμετρα και έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγουν τις άμυνες των πλοίων πετώντας χαμηλά και γρήγορα. Η ανάπτυξη των πυραύλων αυτών θα ενίσχυε σημαντικά τις ικανότητες απάντησης του Ιράν σε μία αμερικανική επίθεση και θα αποτελούσε απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, ανέφεραν δύο ειδικοί σε θέματα όπλων.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την αγορά των πυραυλικών όπλων, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από τουλάχιστον δύο χρόνια, επιταχύνθηκαν απότομα μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters. Πέρυσι το καλοκαίρι, ενώ οι συνομιλίες, έμπαιναν στην τελική ευθεία, ανώτεροι Ιρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν στην Κίνα. Ανάμεσά τους και ο Μασούντ Ορέι, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας.

Ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, πρώην ισραηλινός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών και νυν ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο think tank του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σημείωσε πως πρόκειται για μία «ολοκληρωτική αλλαγή του παιχνιδιού αν το Ιράν έχει υπερηχητική ικανότητα να επιτίθεται σε πλοία στην περιοχή» και διευκρίνισε πως «αυτοί οι πύραυλοι είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν».

Δεν είναι γνωστό πόσοι πύραυλοι ενδέχεται να εμπλέκονται σε αυτή την πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν – Κίνας, ούτε πόσο είχε συμφωνήσει να πληρώσει το Ιράν. Άγνωστο παραμένει και αν η Κίνα θα προχωρήσει με τη συμφωνία τώρα, δεδομένων των αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

«Το Ιράν έχει στρατιωτικές συμφωνίες και συμφωνίες ασφαλείας με τους συμμάχους του και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσει αυτές τις συμφωνίες», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αρνήθηκε πως έχει οποιαδήποτε γνώση για τις συνομιλίες για μια πιθανή πώληση πυραύλων που είχε αναφέρει το Reuters. Το υπουργείο Άμυνας της Κίνας δεν σχολίασε.

Από την πλευρά του, ούτε ο Λευκός Οίκος αναφέρθηκε άμεσα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Κίνας για το πυραυλικό σύστημα όταν ρωτήθηκε σχετικά από το Reuters. Οι πύραυλοι αυτοί όμως θα είναι από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά υλικά που θα μεταφερθούν στο Ιράν από την Κίνα και θα αψηφούν το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών που επιβλήθηκε για πρώτη φορά το 2006. Οι κυρώσεις ανεστάλησαν το 2015 στο πλαίσιο μιας πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και στη συνέχεια επιβλήθηκαν εκ νέου τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Κίνα, Ιράν, Ρωσία

Η πιθανή πώληση θα υπογράμμιζε την εμβάθυνση των στρατιωτικών δεσμών μεταξύ Κίνας και Ιράν σε μια στιγμή αυξημένης περιφερειακής έντασης, περιπλέκοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ να περιορίσουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και να περιορίσουν τις πυρηνικές του δραστηριότητες. Θα σηματοδοτούσε επίσης την αυξανόμενη προθυμία της Κίνας να επιβληθεί σε μια περιοχή που κυριαρχείται εδώ και καιρό από την στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.

Η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία πραγματοποιούν ετήσιες κοινές ναυτικές ασκήσεις και πέρυσι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε αρκετές κινεζικές οντότητες για την προμήθεια χημικών προδρόμων ουσιών στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν για χρήση στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του. Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον της, λέγοντας πως δεν γνώριζε τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις κυρώσεις και ότι επιβάλλει αυστηρά τους ελέγχους εξαγωγών σε προϊόντα διπλής χρήσης.

{https://twitter.com/IranIntl_En/status/2026329671483150413}

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη μεγάλη παρέλαση στο Πεκίνο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Ιρανό ηγέτη ότι «η Κίνα υποστηρίζει το Ιράν στην προστασία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας».

Ο Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου έδωσε «προθεσμία» στο Ιράν 10 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα ή θα βρεθεί αντιμέτωπο με στρατιωτική δράση. Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για την πιθανότητα συνεχών, εβδομαδιαίων επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν εάν ο Τραμπ διατάξει επίθεση, ανέφερε το Reuters στις 13 Φεβρουαρίου.

Αυτή την ώρα οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώνουν μια αρμάδα σε απόσταση βολής από το Ιράν. Ανάμεσά τους το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η ομάδα κρούσης του. Το USS Gerald R. Ford και τα συνοδευτικά του πλοία βρίσκονται στη Σούδα. Τα δύο πλοία μαζί μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 5.000 άτομα προσωπικό και 150 αεροσκάφη.

Με πληροφορίες του Reuters/ΝΥΤ/CNN/Anadolu