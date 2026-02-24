«Στο κόκκινο» οι θερμοκρασίες στον γαλλικό νότο.

Νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σημειώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει την Τρίτη (24/2) τους 25 βαθμούς Κελσίου, αγγίζοντας μέχρι και τους 30. Η θερμοκρασίες αυτές είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστες για την εποχή, καθώς αναμένονται κυρίως τον Μάιο και τους θερινούς μήνες.

Στα Πυρηναία Όρη, το θερμόμετρο κατέγραψε 28,3°C, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ στην περιοχή που ήταν 27,1 βαθμοί Κελσίου τον Φεβρουάριο του 2020.

{https://x.com/meteoetradar/status/2026316696177332658}

Μέγιστη θερμοκρασία 27°C καταγράφηκε στην Μπιαρίτζ (14 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή), 26°C στο Πω, 25°C στο Μον-ντε-Μαρσάν και 22°C στη Τουλούζη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή αποτελούν απόρροια της κλιματικής αλλαγής.

{https://x.com/ObserverClimate/status/2026353633663520857}