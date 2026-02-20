Οι δύο νεαροί φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε πολυσύχναστο χώρο, όπως εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Στη σύλληψη δύο 16χρονων προχώρησαν οι Αρχές της Γαλλίας, καθώς φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση με στόχο πολυσύχναστο χώρο, όπως εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα. Την υπόθεση χειρίζεται η Parquet national antiterroriste (Pnat), η οποία ανακοίνωσε ότι οι ανήλικοι τέθηκαν υπό κράτηση την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εισαγγελίας, ο ένας από τους δύο φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης. Όπως παραδέχθηκε στους ανακριτές, σκόπευε να αφαιρέσει όπλο, ενώ είχε ήδη προμηθευτεί χημικές ουσίες με σκοπό να πραγματοποιήσει δοκιμές ανάφλεξης στο σπίτι του. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε επηρεαστεί έντονα από εξτρεμιστική ιδεολογία τζιχαντιστικού χαρακτήρα.

Ο δεύτερος ανήλικος φέρεται να γνώριζε τα σχέδια του φίλου του και να ενθάρρυνε τις ακραίες αντιλήψεις του. Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία προσανατολίζεται στην άσκηση δίωξης για σύσταση εγκληματικής ομάδας με στόχο την προετοιμασία επιθέσεων κατά προσώπων. Παράλληλα, ζητήθηκε η προφυλάκιση του φερόμενου ως «αρχηγού», ενώ για τον δεύτερο προτείνεται η επιβολή δικαστικής επιτήρησης.

Το ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης ανηλίκων έχει απασχολήσει έντονα τις γαλλικές αρχές τα τελευταία χρόνια. Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας, Olivier Christen, είχε επισημάνει στα τέλη του 2025 ότι παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός εφήβων που εμπλέκονται σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Όπως είχε αναφέρει, σημαντικό ποσοστό των υπόπτων είναι κάτω των 20 ετών, ενώ αρκετοί είναι ανήλικοι και εκτός εκπαιδευτικού συστήματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών, όπως το TikTok και το Telegram, των οποίων οι αλγόριθμοι – σύμφωνα με τις αρχές – μπορούν να οδηγήσουν ευάλωτους χρήστες σε περιεχόμενο ακραίας βίας και εξτρεμιστικής προπαγάνδας.

Τον περασμένο μήνα, ο Olivier Christen αποκάλυψε ότι μέσα στο 2025 ασκήθηκαν διώξεις σε 22 ανηλίκους για τρομοκρατικές υποθέσεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 20% των συνολικών ερευνών της χρονιάς. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τον προβληματισμό γύρω από τη διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση και την ανάγκη πρόληψης σε νεαρές ηλικίες.