Στα 1.500 μ. του πατινάζ ταχύτητας των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων.

Ένα τρομακτικό ατύχημα σημάδεψε τα 1.500 μ. γυναικών του πατινάζ ταχύτητας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, που είχε ως συνέπεια μία από τις αθλήτριες να απομακρυνθεί με φορείο και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια του προημιτελικού, λεπίδα από πατίνι αντιπάλου τραυμάτισε την Καμίλα Σέλιερ κάτω από το μάτι. Η Πολωνή αθλήτρια έπεσε μαζί με την Ιταλίδα κάτοχο 15 Ολυμπιακών μεταλλίων, Αριάνα Φοντάνα και την Αμερικανίδα Κρίστεν Σάντος Γκρίγολντ, η οποία τιμωρήθηκε για αντικανονική προσπέραση, που συνέβαλε στο ατύχημα.

Μετά τον τραυματισμό της Σέλιερ, η κούρσα διακόπηκε προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στην 25χρονη, η οποία αιμορραγούσε ενώ γύρω της είχε τοποθετηθεί ένα λευκό πανί, προκειμένου να μην μπορούν να δουν οι φίλαθλοι τι συνέβαινε.

Η Πολωνή μεταφέρθηκε με φορείο εκτός της Milano Ice Skating Arena, σηκώνοντας τον αντίχειρά της για να δείξει ότι ήταν καλά. Αξιωματούχοι της πολωνικής Ολυμπιακής ομάδας ανέφεραν ότι το μάτι της είναι εντάξει. Η 25χρονη έκανε ράμματα στην Arena, προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το Associated Press.

{https://www.youtube.com/shorts/jKDqbMH0KCY}