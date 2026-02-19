Η δημοσίευση του Ηλία Βρεττού για το ατύχημα που είχε πριν από 8 χρόνια.

Στις 19 Φεβρουαρίου του 2018, ο Ηλίας Βρεττός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το οποίο τον οδήγησε σε σοβαρούς τραυματισμούς και αλλεπάλληλα χειρουργεία προκειμένου να περπατήσει ξανά.

Συγκεκριμένα, την Καθαρά Δευτέρα του 2018, ο τραγουδιστής επέβαινε ως συνοδηγός σε αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα την πρόσκρουση σε δέντρο. Ως αποτέλεσμα, ο Ηλίας Βρεττός, υπέστη τραυματισμούς στη λεκάνη, το πόδι και το χέρι, ενώ ακολούθησαν επεμβάσεις και μία μακρά πορεία αποθεραπείας προκειμένου να σταθεί στα πόδια του.

Κάθε χρόνο λοιπόν, ανήμερα της ημέρας του ατυχήματος, ο τραγουδιστής αναφέρεται σε εκείνη τη στιγμή ως μία ευκαιρία στη ζωή.

Ταυτόχρονα, σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο ίδιος, ανήρτησε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με ορισμένα στιγμιότυπα από τις ημέρες της αποκατάστασής του.

Στην λεζάντα γράφει χαρακτηριστικά: «8 χρόνια πριν… και όλα μοιάζουν σαν χθες. Η Αγία Φιλοθέη πάντα να μας σκεπάζει αδέρφια.

Δεν ξεχνώ αλλά προχωρώ…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υ.Γ Με συγκινεί αφάνταστα που μου στέλνετε τόσα μηνύματα για ευχές κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αυτό για μένα θα πει πραγματική αγάπη!».

{https://www.instagram.com/p/DU76RpXiEC6/?hl=el&img_index=1}