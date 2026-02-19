Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, 169 βουλευτές υπερψήφισαν, 73 καταψήφισαν, ενώ 10 δήλωσαν «παρών». Υπέρ ψήφισε εκτός της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Νέα άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη, την 13η κατά σειρά, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, αυτή τη φορά για μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτη Πουλή για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς.

Ο ίδιος εξαπέλυσε πυρά κατά της Δικαιοσύνης, τονίζοντας πως «αυτή είναι η 13η άρση ασυλίας μου από το 2019. Είναι η χειρότερη, η πιο προκλητική, η πιο χυδαία. Εισαγγελέας έστειλε στη Βουλή φάκελο, ότι καταθέτοντας σε δικαστήριο, άσκησα αθέμιτη επιρροή σε δικαστές. Αυτός είναι αυταρχισμός, είναι ανατίναξη του δικαιικού μας συστήματος».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την Δικαιοσύνη ως «τον πιο βαριά άρρωστο θεσμό» στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως «για να υπερασπιστώ το δημόσιο χρήμα, κατέθεσα ενόρκως και μου έκανε ο Πουλής μήνυση και βρέθηκε εισαγγελέας να το στείλει αυτό στη Βουλή. Η Δικαιοσύνη κουκουλώνει και καθυστερεί στα Τέμπη, αφήνει να υπάρχουν "Φραπέδες", έχουμε την υπόθεση Siemens που φτάνει να τελεσιδικήσει το ‘19».

«Βλέπουμε τον κατήφορο και τον πάτο του βαρελιού. Εγώ δεν προσκύνησα ποτέ, με το μυαλό και τα χέρια μου έχω πετύχει ό,τι έχω πετύχει, είμαι περήφανος, έχω διαλέξει σωστή πλευρά της ιστορίας», πρόσθεσε.

Υπέρ της άρσης ασυλίας το ΠΑΣΟΚ

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, 169 βουλευτές υπερψήφισαν, 73 καταψήφισαν, ενώ 10 δήλωσαν «παρών». Υπέρ ψήφισε εκτός της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με τον Δημήτρη Μάντζο να εξηγεί πάντως πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «έχει δίκιο στους ισχυρισμούς του».

«Έχουμε αυτή τη στάση από αξιακή θέση, δεν μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης. Κι εγώ ο ίδιος ψήφισα να αρθεί η ασυλία μου πριν λίγες ημέρες μετά από μήνυση του Στίγκα. Να μην υπάρχει πάνω μας το στίγμα και η σκιά, ας κρατήσει η ΝΔ πάνω της τη σκιά», ανέφερε.

Πυρά εξαπέλυσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος που μίλησε για μήνυση με πολιτικό κίνητρο. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς υπερασπίστηκε τον Παύλο Πολάκη, λέγοντας πως κατά τη θητεία του στο υπουργείο Υγείας, «όχι απλώς ανακάλυψε την υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά βρήκε χτισμένα έγγραφα πίσω από τους τοίχους σε μυστικό δωμάτιο».

Η Ζωή Κωνσταντοπουλου από την πλευρά της έκανε λόγο για «επίορκους» δικαστικούς λειτουργούς καταγγέλλοντας την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πως «ανερυθρίαστα λειτουργεί ως εξαπτέρυγο της κυβέρνησης», ενώ για το θέμα του ΚΕΕΛΠΝΟ, μίλησε για υπόθεση «ακραίας εργαλειοποίησης» και «SLAPP δίωξης».

«Επιτεθήκατε ξανά στην ελληνική Δικαιοσύνη κύριε Πολάκη, θυμηθήκατε τον έλεγχο στους αρμούς της εξουσίας», ανέφερε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.