Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παύλος Πολάκης αναφέρεται στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέγοντας πως: «ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ, ΜΑΖΙ, να αγοράσουν τις φωτογραφίες απο την εκτέλεση των 200 ΗΡΩΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ και να τις δωρίσουν στο Μουσείο της Εαμικής Αντίστασης του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».

«Πιστεύω πως μπορει ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ, ΜΑΖΙ, να αγοράσουν τις φωτογραφίες απο την εκτέλεση των 200 ΗΡΩΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ και να τις δωρίσουν στο Μουσείο της Εαμικής Αντίστασης του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ!!

Αν περιμένουμε να συγκινηθεί το Μητσοτακέικο και το επιτελικό του παρακράτος ,η προεδρία της Βουλής ή το Υπ. Πολιτισμού, φέξε μου και γλύστρησα!!

Ελάχιστο δείγμα ΤΙΜΗΣ -ΜΝΗΜΗΣ και ΕΝΟΤΗΤΑΣ μπροστά στην Ιστορία μας θα ήταν αυτή η πράξη!!

Παύλος Πολάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χανίων πρώην αναπλ. Υπ. Υγειας».

