Τι αναφέρεται στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να συζήτησε με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν στρατηγικές για να «καθαιρέσει» τον Πάπα Φραγκίσκο. Τα μηνύματα δείχνουν ότι ο Μπάνον επιδίωκε να χρησιμοποιήσει βιβλία, ταινίες και πολιτικές συμμαχίες για να πλήξει τον Ποντίφικα, ενώ η προσπάθειά του ήρθε σε αντίθεση με τις προσπάθειες του Πάπα για προστασία των μεταναστών και την αντίθεση στον εθνικισμό.

Όπως αναφέρει το CNN, ο Στιβ Μπάνον συζήτησε στρατηγικές αντιπολίτευσης με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου, με τον Μπάνον να λέει ότι ήλπιζε να «ρίξει» τον Ποντίφικα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μηνύματα που στάλθηκαν μεταξύ των δύο το 2019, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην τεράστια συλλογή εγγράφων τον περασμένο μήνα, αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον έπεισε τον Έπσταϊν να υπονομεύσει τον πρώην Ποντίφικα μετά την αποχώρησή του από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μπάνον ήταν έντονα επικριτικός απέναντι στον Φραγκίσκο, τον οποίο θεωρούσε αντίπαλο του «κυριαρχικού» οράματός του, μιας μορφής εθνικιστικού λαϊκισμού που σάρωσε την Ευρώπη το 2018 και το 2019. Τα δημοσιευμένα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να δείχνουν ότι ο Έπσταϊν βοηθούσε τον Μπάνον να χτίσει το κίνημά του.

«Θα ρίξω τον (Πάπα) Φραγκίσκο», έγραψε ο Μπάνον στον Έπσταϊν τον Ιούνιο του 2019. «Οι Κλίντον, ο Σι, ο Φραγκίσκος, η ΕΕ - ελάτε αδερφέ».

Ο Πάπας Φραγκίσκος αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο στον εθνικιστικό λαϊκισμό του Μπάνον. Το 2018, ο πρώην βοηθός του Τραμπ περιέγραψε τον Φραγκίσκο στο The Spectator ως «υπέρμαχο της περιφρόνησης», κατηγορώντας τον ότι τάσσεται υπέρ των «ελίτ της παγκοσμιοποίησης» και, σύμφωνα με το «SourceMaterial», προέτρεψε τον Ματέο Σαλβίνι, νυν αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιταλίας, να «επιτεθεί» στον ποντίφικα. Από την πλευρά του, ο Σαλβίνι χρησιμοποίησε χριστιανική εικονογραφία και γλώσσα κατά την επιδίωξη της αντιμεταναστευτικής του ατζέντας.

Η Ρώμη και το Βατικανό ήταν σημαντικά για τον Μπάνον. Δημιούργησε ένα γραφείο στη Ρώμη όταν διηύθυνε το Breitbart News και συμμετείχε στην προσπάθεια δημιουργίας μιας «σχολής μονομάχων» πολιτικής εκπαίδευσης για την υπεράσπιση των ιουδαιοχριστιανικών αξιών κοντά στην Αιώνια Πόλη.

Ο Φραγκίσκος, εν τω μεταξύ, ήταν ένα αντίβαρο στην κοσμοθεωρία του Τραμπ, ασκώντας έντονη κριτική στον εθνικισμό και καθιστώντας την υπεράσπιση των μεταναστών σήμα κατατεθέν της θητείας του.

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον έστειλε μηνύματα στον Έπσταϊν αρκετές φορές στις προσπάθειές του να υπονομεύσει τον εκλιπόντα πάπα.

«In the Closet of the Vatican»

Στα μηνύματά του με τον Έπσταϊν, ο Μπανόν αναφέρεται στο «In the Closet of the Vatican», ένα βιβλίο του 2019 του Γάλλου δημοσιογράφου Frédéric Martel που έφερε στο φως τη μυστικότητα και την υποκρισία στα υψηλά κλιμάκια της εκκλησίας. Ο Martel προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με το βιβλίο του ισχυριζόμενος ότι το 80% του κλήρου που εργάζεται στο Βατικανό είναι ομοφυλόφιλοι, ενώ παράλληλα διερευνά πώς διατηρούν μυστική τη σεξουαλικότητά τους.

Το όλο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας στην εκκλησία έχει αποτελέσει αλεξικέραυνο για ορισμένους συντηρητικούς, οι οποίοι το βλέπουν ως απόδειξη μιας βαθύτερης, συστημικής κρίσης στην εκκλησία, με ορισμένους να το συνδέουν με τα ευρύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης. Οι περισσότεροι ειδικοί και ερευνητές θεωρούν οποιαδήποτε συγχώνευση του σεξουαλικού προσανατολισμού με την κακοποίηση επιστημονικά ανακριβή.

Ο Μπανόν έδειξε ενδιαφέρον να μετατρέψει το βιβλίο του Martel σε ταινία μετά τη συνάντησή του με τον συγγραφέα στο Παρίσι σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Στα μηνύματα, ο Μπανόν φαίνεται να υπονοεί ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας. «Είστε τώρα εκτελεστικός παραγωγός του 'ITCOTV' (In the closet of the Vatican)», έγραψε ο Μπανόν.

Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρή ήταν η πρόταση του Μπάνον προς τον Έπσταϊν και, στην ανταλλαγή, ο Έπσταϊν δεν αναφέρει την προσφορά και ρωτάει για τον Μπάνον που κινηματογραφεί τον Νόαμ Τσόμσκι, τον φιλόσοφο και δημόσιο διανοούμενο. Ο Μαρτέλ είπε ότι όταν συνάντησε τον Μπάνον στο ξενοδοχείο Le Bristol, του είπε ότι δεν μπορούσε να συμφωνήσει σε καμία συμφωνία ταινίας, καθώς οι εκδότες του έλεγχαν τα δικαιώματα της ταινίας και είχαν ήδη υπογράψει συμφωνία με μια άλλη εταιρεία. Δήλωσε στο CNN ότι πιστεύει ότι ο Μπάνον ήθελε να «εργαλειοποιήσει» το βιβλίο στις προσπάθειές του εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου.

«Εύκολη επιλογή»

Τα αρχεία του Έπσταϊν δείχνουν ότι ο ίδιος, την 1η Απριλίου 2019, έστειλε email στον εαυτό του «στην ντουλάπα του Βατικανού» και αργότερα έστειλε στον Μπάνον ένα άρθρο με τίτλο «Πάπας Φραγκίσκος ή Στιβ Μπάνον; Οι Καθολικοί πρέπει να επιλέξουν», στο οποίο ο Μπάνον απαντά «εύκολη επιλογή».

Ο Όστεν Άιβεραϊ, βιογράφος του εκλιπόντος πάπα, είπε ότι ο Μπάνον πίστευε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο του Μαρτέλ για να φέρει σε δύσκολη θέση και να βλάψει τον Πάπα Φραγκίσκο, ενώ ισχυριζόταν ότι «καθαρίζει» την εκκλησία. «Νομίζω ότι παρερμήνευσε άσχημα τη φύση του βιβλίου - και του Πάπα Φραγκίσκου», δήλωσε ο Ivereigh στο CNN.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται τώρα, φαίνεται ότι ο Bannon έστελνε μηνύματα στον Epstein αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών και λίγο πριν συλληφθεί για εμπορία ανηλίκων.

Ο Antonio Spadaro, αξιωματούχος του Βατικανού που συνεργάστηκε στενά με τον Πάπα Φραγκίσκο, δήλωσε στο CNN ότι τα μηνύματα του Bannon δείχνουν την επιθυμία να συγχωνευθεί «η πνευματική εξουσία με την πολιτική εξουσία για στρατηγικούς σκοπούς».

Ο εκλιπών πάπας, εξηγεί ο Spadaro, αντιστάθηκε σε μια τέτοια σύνδεση: «Αυτό που αποκαλύπτουν αυτά τα μηνύματα δεν είναι απλώς εχθρότητα προς έναν ποντίφικα, αλλά μια βαθύτερη προσπάθεια να εργαλειοποιηθεί η πίστη ως όπλο - ακριβώς ο πειρασμός που προσπάθησε να αφοπλίσει».

Η περίοδος 2018 έως 2019 είδε έντονη αντίθεση στον Φραγκίσκο, η οποία κορυφώθηκε με έναν φάκελο τον Αύγουστο του 2018 που δημοσίευσε ο Αρχιεπίσκοπος Carlo Maria Viganò, ο πρώην παπικός πρέσβης στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον ότι δεν αντιμετώπισε την κακοποίηση που διέπραξε ο Καρδινάλιος Theodore McCarrick. Μια έρευνα του Βατικανού αργότερα αθώωσε τον Φραγκίσκο.

Αλλά η επιθυμία του Μπάνον να κάνει ταινία βασισμένη στο βιβλίο του Μαρτέλ τον οδήγησε στην απώλεια ενός συμμάχου στο Βατικανό. Ο καρδινάλιος Ρέιμοντ Μπερκ, ένας εξέχων συντηρητικός κριτικός του Φραγκίσκου, δήλωσε: «Δεν έχω καμία πρόθεση να γίνει ταινία το βιβλίο».

Ο Μπερκ απεικονίστηκε επίσης με έναν όχι κολακευτικό τρόπο στο βιβλίο του Μαρτέλ. Ο χωρισμός του Μπερκ με τον Μπάνον ήρθε όταν διέκοψε τους δεσμούς του με το Dignitatis Humanae, ένα συντηρητικό ινστιτούτο που ίδρυσε ο Μπέντζαμιν Χάρνγουελ, ένας Βρετανός πολιτικός σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Μπάνον με έδρα την Ιταλία.

Ο Χάρνγουελ συνεργαζόταν με τον Μπάνον για την ίδρυση μιας ακαδημίας για την εκπαίδευση εθνικιστών-λαϊκιστών ηγετών σε ένα πρώην μοναστήρι 800 ετών που ονομάζεται «Certosa di Trisulti» στην επαρχία Φροζινόνε, 47 μίλια νοτιοανατολικά της Ρώμης. Ο Χάρνγουελ εμπλέκεται σε μια συνεχιζόμενη νομική διαμάχη με το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας σχετικά με τη μετατροπή του μοναστηριού, με ακρόαση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου.

Το 2019, η ιταλική κυβέρνηση ανακάλεσε μια μίσθωση που είχε δοθεί στο ινστιτούτο του Χάρνγουελ για το μοναστήρι, αναφέροντας παρατυπίες, μη πληρωμές και ψευδείς δηλώσεις από τον Χάρνγουελ. Το 2024, ωστόσο, ένα ρωμαϊκό δικαστήριο τον αθώωσε και επιδιώκει να ανακτήσει τη μίσθωση.

Τα αρχεία του Έπσταϊν αποκαλύπτουν επίσης ότι ο Μπάνον προώθησε ένα email στον Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2018 με ένα άρθρο από την ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» με τίτλο «Ο Μπάνον ο Ευρωπαίος: Ανοίγει το λαϊκιστικό φρούριο στις Βρυξέλλες». Ο Μπάνον προώθησε μια αγγλική μετάφραση του άρθρου, η οποία είχε αρχικά σταλεί από τον Χάρνγουελ.

Ο Χάρνγουελ δήλωσε στο CNN ότι ο Έπσταϊν «δεν εμπλέκεται στην Τρισούλτι».

Σε άλλο σημείο των αρχείων, ο Έπσταϊν αστειεύεται με τον αδελφό του, Μαρκ, για την πρόσκληση του Πάπα Φραγκίσκου στην κατοικία του για ένα «μασάζ» κατά τη διάρκεια της παπικής επίσκεψης στις ΗΠΑ το 2015. Τρία χρόνια αργότερα, στέλνει μήνυμα στον Μπάνον λέγοντας ότι προσπαθεί να «οργανώσει ένα ταξίδι για τον Πάπα στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας «τίτλο - ανοχή».

Όταν ο Μπάνον μοιράζεται με τον Έπσταϊν ένα άρθρο σχετικά με το Βατικανό που καταδικάζει τον «λαϊκιστικό εθνικισμό», ο Έπσταϊν παραθέτει το βιβλικό ποίημα του Τζον Μίλτον «Χαμένος Παράδεισος», όταν ο Σατανάς έχει εκδιωχθεί από τον παράδεισο.

«Καλύτερα να βασιλεύεις στην Κόλαση, παρά να υπηρετείς στον Παράδεισο», λέει ο Έπσταϊν στον Μπάνον.

Το CNN επικοινώνησε με έναν εκπρόσωπο του Μπάνον για σχόλια. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν ή οποιαδήποτε κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση.