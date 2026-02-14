Μέχρι στιγμής, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τόσο της αρπαγής όσο και της οικειοθελούς απομάκρυνσης, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται από τη συνεργασία Ελλάδας και Γερμανίας.

Οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας παραμένουν σε αδιέξοδο, καθώς οι ελληνικές και οι γερμανικές Αρχές βρίσκονται εν μέσω μιας άτυπης «κόντρας», αφού δεν έχουν καταλήξει σε κοινή εκτίμηση για τη φύση της υπόθεσης. Το βασικό ερώτημα είναι αν πρόκειται για αρπαγή ή για οικειοθελή αποχώρηση της ανήλικης από το σπίτι της στην Πάτρα.

Η ελληνική εισαγγελική Αρχή προχώρησε στην έκδοση ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, η οποία ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι γερμανικές Αρχές έκαναν για λίγα δευτερόλεπτα άρση του τηλεφωνικού απορρήτου της συσκευής που χρησιμοποιεί η 16χρονη. Από την επισύνδεση προέκυψε ότι το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει σήμα από το Βερολίνο. Ωστόσο, η διαδικασία διακόπηκε έπειτα από παρέμβαση Γερμανού εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήματος. Κατά συνέπεια, οι γερμανικές Αρχές σταμάτησαν την εντολή έρευνας και έπαυσαν την επισύνδεση της συσκευής, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν αρπαγή.

Από την πλευρά τους, οι ελληνικές δικαστικές Αρχές επιχειρούν να διαβιβάσουν επιπλέον έγγραφα και στοιχεία, προκειμένου να αποδείξουν ότι ο κίνδυνος για την ανήλικη είναι υπαρκτός και ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Έλληνες αστυνομικοί εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με τη στάση των Γερμανών συναδέλφων τους, την οποία χαρακτηρίζουν «τυπική», επισημαίνοντας – σύμφωνα με το Mega Channel – ότι η συνέχιση της άρσης απορρήτου θα μπορούσε να αποκαλύψει αν η ίδια η 16χρονη χρησιμοποιεί το κινητό ή αν αυτό βρίσκεται σε χέρια τρίτου προσώπου.

Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Αρχών των δύο χωρών, με στόχο να βρεθεί κοινός βηματισμός στη διαχείριση της υπόθεσης. Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, μιλώντας στην ΕΡΤ, το στίγμα του κινητού από μόνο του δεν επαρκεί, αν δεν διαπιστωθεί ποιος είναι ο κάτοχος της συσκευής.