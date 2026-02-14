Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης, η τραγωδία με θύμα 67χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 63χρονο αδελφό του έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το NeaKriti, ο 63χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, διαπληκτίστηκε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι, προκαλώντας του βαριά τραύματα στην καρωτίδα και στην κοιλιακή χώρα.

Όπως λέγεται, τα δύο αδέλφια συγκατοικούσαν το τελευταίο διάστημα, καθώς ο ένας από τους δύο είχε πρόσφατα χωρίσει και μετακόμισε στην οικία του αδελφού του. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο 63χρονος έχει ήδη συλληφθεί.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια φέρονται να είχαν εντάσεις ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με αφορμή μια διαφωνία για το ποιος θα αναλάμβανε το μαγείρεμα....