Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της 62ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, που θα διαρκέσουν έως αύριο Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Στη Διάσκεψη του Μονάχου, όπως κάθε Φλεβάρη έτσι και φέτος, τέθηκε επί τάπητος πλήθος θεμάτων που αφορούν καίρια ζητήματα όπως ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας και η σχέση Ευρώπης - ΗΠΑ, με το θέμα της Γροιλανδίας, να μονοπωλεί για ακόμα μια φορά το ενδιαφέρον, μετά την προκλητική στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω αποκαλύψεων και για τη δολοφονία του Αλεξέι Ναβάλνι, από τη Ρωσία, όπως υποστηρίζουν βρετανικά ΜΜΕ.

Η επαναφορά της επιθυμίας των ΗΠΑ, από τον Ντόναλντ Τραμπ, να «αποκτήσει» το νησί για λόγους ασφάλειας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αναζωπύρωσε μια διπλωματική κρίση με απρόβλεπτες προεκτάσεις για το ΝΑΤΟ και τις διατλαντικές σχέσεις. Παρά τη μεταγενέστερη μερική αναδίπλωσή του –όταν διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει «υπερβολική βία» και έκανε λόγο για ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας»– οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου συνέχισαν να ρίχνουν βαριά σκιά στις εργασίες της διάσκεψης.

Η Δανία και η Γροιλανδία κατέστησαν σαφές ότι η κυριαρχία του νησιού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι απειλές μεταξύ συμμάχων υπονομεύουν τη συνοχή της Συμμαχίας.

Τι είπε ο Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε διπλωματική κρίση όταν μίλησε ξανά για την επιθυμία του να «κατέχει» τη Γροιλανδία για λόγους ασφαλείας. Και απείλησε οκτώ Ευρωπαίους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, με δασμούς λόγω της αντίθεσής τους στην κίνηση.

Αρχικά, ο Λευκός Οίκος υπέδειξε ότι όλες οι επιλογές ήταν στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας. Αλλά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Τραμπ άλλαξε πορεία, λέγοντας ότι δεν θα χρησιμοποιούσε «υπερβολική βία».

«Θα ήμασταν ειλικρινά ασταμάτητοι. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό», είπε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ αργότερα αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ διερευνούσαν ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά από συνομιλίες με το ΝΑΤΟ και υποχώρησαν από τις απειλές για δασμούς εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας για να προσπαθήσουν να επιλύσουν το αδιέξοδο, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών των ΗΠΑ σχετικά με αυτό που χαρακτηρίζουν ως απειλή ασφαλείας από τη Ρωσία και την Κίνα.

Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν καταστήσει σαφές ότι η κυριαρχία της Γροιλανδίας αποτελεί κόκκινη γραμμή για αυτές σε οποιαδήποτε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ προσπάθησαν να καθησυχάσουν τις ΗΠΑ ότι θα ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική.

Κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες διαφωνούν για τη Γροιλανδία

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις απάντησε στα σχόλια που έκανε ο συνάδελφός του Ρεπουμπλικάνος Λίντσεϊ Γκράχαμ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την απόρριψη της κυριαρχίας της Γροιλανδίας από τον γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας.

Η διαφωνία σχετικά με την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κατασχέσει το δανικό έδαφος κορυφώθηκε στην ετήσια σύνοδο κορυφής, ξεκινώντας με το σχόλιο του Γκράχαμ την Παρασκευή, «ποιος νοιάζεται για το ποιος κατέχει τη Γροιλανδία; Εμένα δεν με νοιάζει».

Εμφανιζόμενος στη διάσκεψη το Σάββατο, ο Τίλις, χωρίς να κατονομάσει άμεσα τον Γκράχαμ, απάντησε, «ποιος νοιάζεται για το ποιος κατέχει τη Γροιλανδία; Οι 85.000 ιθαγενείς στη Γροιλανδία νοιάζονται για το ποιος κατέχει τη Γροιλανδία. Και στο τέλος της ημέρας, πρέπει να δείξουμε σεβασμό».

Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν το χάσμα στο Κογκρέσο - και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα - σχετικά με το τέχνασμα του Τραμπ, το οποίο προς το παρόν φαίνεται να έχει σταματήσει. Ο πρόεδρος απείλησε να χρησιμοποιήσει βία για να αναλάβει την ιδιοκτησία του νησιού, το οποίο ήδη στεγάζει αμερικανικά στρατεύματα και μια εγκατάσταση ραντάρ.

Η απειλή συγκλόνισε τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, με ορισμένους Αμερικανούς συμμάχους να προειδοποιούν ότι τυχόν κινήσεις των ΗΠΑ για την ανάληψη του ελέγχου του νησιού θα διασπούσαν οριστικά τη συμμαχία. Ενώ ο Τραμπ τελικά υποχώρησε - εν μέσω έντονων αντιρρήσεων από αρκετούς νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος - η αντιπαράθεση ανάγκασε τους συμμάχους να υπολογίσουν έναν Αμερικανό πρόεδρο που δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις παραδοσιακές έννοιες της εξουσίας και της συνεργασίας.

«Το έθνος μας ιδρύθηκε με βάση την απόρριψη των νταήδων», είπε ο Τίλις. «Νομίζω ότι είναι στο DNA μας, είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι. Πού και πού, η ρητορική γίνεται λίγο έντονη. Γινόμαστε λίγο καουμπόικοι, αλλά στο τέλος της ημέρας, η συλλογική συνείδηση ​​του αμερικανικού λαού δεν συμπαθεί τους νταήδες».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας αποκαλεί τις απειλές του Τραμπ «εξωφρενικές»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν λέει ότι ο Τραμπ ήταν «διαφανής» σχετικά με την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία. «Δεν νομίζω ότι είναι πλέον ένας ελέφαντας στο δωμάτιο», λέει.

Οι Γροιλανδοί ζουν σε ένα «σκληρό περιβάλλον» και είναι «ανθεκτικοί», λέει. «Ζούμε σε μια χώρα όπου κανείς δεν θα μπορούσε να ζήσει... υπάρχει λόγος για τον οποίο εμείς είμαστε αυτοί που έχουν απομείνει», λέει, προκαλώντας γέλια.

Αλλά αυτό «δεν αφορά μόνο εμάς», λέει, ρωτώντας: «Φανταστείτε μια χώρα του ΝΑΤΟ να αποκτά έναν σύμμαχο... πού θα βρισκόταν ο κόσμος αν συνέβαινε αυτό;»

Αποκαλεί τις απειλές του Τραμπ «εξωφρενικές», αλλά προσθέτει ότι έχουν γίνει βήματα προς τη «σωστή κατεύθυνση» με ανοιχτά πλέον κανάλια διαλόγου.

Σχετικά με την απειλή από τη Ρωσία και την Κίνα, λέει ότι το «παράδοξο» είναι ότι ο λαός της Γροιλανδίας δεν ένιωσε ποτέ απειλημένος μέχρι που απειλήθηκε από τις ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας «αφαιρούν την προσοχή από το πραγματικό ζήτημα», λέει η γερουσιαστής

Η γερουσιαστής της Αλάσκας Λίζα Μουρκόφσκι ερωτάται τώρα για την πρόσφατη επίσκεψή της στη Γροιλανδία. Λέει ότι οι Γροιλανδοί είναι «περήφανοι», «δυνατοί» και «ανθεκτικοί» άνθρωποι.

Αυτό υπογράμμισε γιατί η αυτοδιάθεση των ανθρώπων εκεί πρέπει να γίνεται σεβαστή, λέει.

Προσθέτει ότι η συζήτηση για την απόκτηση της Γροιλανδίας έχει «αποσπάσει την προσοχή» από άλλες σημαντικές συζητήσεις.

Τα αρκτικά έθνη μιλούν για την ασφάλεια στην περιοχή «εδώ και χρόνια», λέει, πριν αποδεχτούν ότι οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, πρέπει να «κινηθούν πιο γρήγορα».

«Αποσπά την προσοχή από το πραγματικό ζήτημα, την πραγματική απειλή, που είναι η Ρωσία» και «τι κάνει με την Κίνα», λέει.

«Έχουμε κοινές προκλήσεις», συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η οικονομία, προσθέτει, λέγοντας ότι υπάρχουν περισσότερα για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε.

Σχετικά με τις απειλές για τη Γροιλανδία, λέει: «Αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ηγηθούν οι ΗΠΑ».

«Όταν στεκόμαστε ενωμένοι, οι αγορές αντιδρούν», λέει η Φρέντερικσεν

Η Φρέντερικσεν λέει ότι υπάρχει πλέον υποχρέωση για την Ευρώπη να χρησιμοποιήσει το κάλεσμα αφύπνισης της Γροιλανδίας για να οικοδομήσει μια νέα στρατηγική για την ασφάλεια.

Η πρωθυπουργός της Δανίας προσθέτει ότι η ενιαία απάντηση που έδωσε η ήπειρος στον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα είναι ένα βασικό μάθημα από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε.

«Όταν στεκόμαστε ενωμένοι και όταν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε τόσο αποτελεσματικά όσο οι άλλοι, τότε οι αγορές αντιδρούν», λέει.

«Και τότε θα φανούν αλλαγές στα πολιτικά μηνύματα από τις ΗΠΑ».

Ρούμπιο: ΗΠΑ και Ευρώπη «ανήκουν μαζί»

«Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι αναστέναξαν με ανακούφιση», δήλωσε η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, μετά την ομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη «ανήκουν μαζί», αλλά επίσης επιτέθηκε στις ενεργειακές και μεταναστευτικές πολιτικές της περιοχής, επέκρινε τον ΟΗΕ και είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν συμμάχους «που είναι αδύναμοι».

Αυτό έρχεται μετά την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς πέρυσι, η οποία ήταν επικριτική για την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης. Αλλά ο ανταποκριτής ασφαλείας μας, Φρανκ Γκάρντνερ, γράφει ότι το κυρίαρχο μήνυμα από τις παρατηρήσεις του Ρούμπιο είναι ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θέλουν να είναι σύμμαχος της Ευρώπης.

Η άμυνα της Αρκτικής αφορά την «κοινή ασφάλεια», λέει η Γερμανία

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ερωτάται τώρα τι σχεδιάζει να κάνει η Γερμανία στον τομέα της άμυνας για να εμπλακεί περισσότερο στην Αρκτική στο μέλλον.

Ο Πιστόριους λέει ότι πρόκειται για «κοινή ασφάλεια». Το ΝΑΤΟ χρειάζεται μια «360 μοιρών άποψη» για τις απειλές στον κόσμο, λέει, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει τι συμβαίνει αν δεν δώσουμε προσοχή σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο.

Προσθέτει ότι είναι «πεπεισμένος» ότι ένας στόχος 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες «δεν θα είναι ποτέ αρκετός». «Πρέπει να είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε τους αντιπάλους μας», λέει.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν στη συνέχεια σχολιάζει με ένα «σκληρό μήνυμα» προς τους Ευρωπαίους. «Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε περισσότερες κρίσεις ταυτόχρονα», λέει, προσθέτοντας ότι «ο παλιός κόσμος δεν επιστρέφει».

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Αρκτική

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει έναν στόλο πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στην Αρκτική το 2026, καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενισχύουν τις άμυνες στην περιοχή.

Ζήτησε επίσης «βαθύτερους δεσμούς» με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση στην ενιαία αγορά σε ορισμένους τομείς θα ενισχύσει την ασφάλεια.

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ είναι υπερβολικά επικεντρωμένες στις ουκρανικές παραχωρήσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από την Ευρώπη να έχει μια «κοινή αμυντική πολιτική», λέγοντας ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι ο «καλύτερος αναχαιτιστής ενάντια στα επιθετικά σχέδια της Ρωσίας».

Μιλώντας για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης, ο Ζελένσκι είπε ότι πολύ συχνά όταν οι ΗΠΑ συζητούν την ανάγκη για παραχωρήσεις, το κάνουν στο πλαίσιο της Ουκρανίας και όχι της Ρωσίας.

Παράλληλα τόνισε πως ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να πιέσει τον τον Πούτιν, να κάνει εκεχειρία, ενώ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν «σκλάβο του πολέμου».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να πείσει τον εαυτό του να εγκαταλείψει την ίδια την ιδέα του πολέμου. Μπορεί να νομίζει ότι είναι τσάρος, αλλά στην πραγματικότητα είναι σκλάβος του πολέμου που εκτοξεύει ρουκέτες», υποστήριξε ο Ζελένσκι.