Η πρώτη μέρα της Διάσκεψης Ασφαλείας στο Μόναχο είχε ηχηρές απαντήσεις προς τις ΗΠΑ, σε μία Ευρώπη που φαίνεται να «ξυπνά». Το στίγμα έδωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Τέσσερα ήταν τα βασικά μηνύματα που στιγμάτισαν την πρώτη μέρα της 62ης Διάσκεψης Ασφαλείας στο Μόναχο.

Πρωταγωνιστές οι Φρίντριχ Μερτς, Κάγια Κάλας με Μάικ Γουόλτς, Γκάβιν Νιούσομ και Εμανουέλ Μακρόν. Όλοι φρόντισαν να στείλουν μηνύματα στις ΗΠΑ σε μία πολυαναμενόμενη Διάσκεψη, που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. «Η Ευρώπη επέστρεψε από τις διακοπές της ιστορίας» είπε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από το ξενοδοχείο Bayerischer Hof στο Μόναχο προϊδεάζοντας για το τι θα ακολουθήσει.

Μερτς: Η παγκόσμια τάξη δεν υπάρχει πλέον

Ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς εκφώνησε μια δραματική ομιλία που έδωσε τον τόνο για τις επόμενες τρεις ημέρες. Είπε ότι η παγκόσμια τάξη όπως έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες «δεν υπάρχει πλέον» και ότι μια νέα παγκόσμια τάξη «πολιτικής ισχύος» θέτει σε κίνδυνο ακόμη και τα ισχυρότερα έθνη. Χαρακτήρισε την ένταση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ «άβολη αλήθεια», είπε ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ των ηπείρων και ότι «η ελευθερία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη» απέναντι στη συνεχιζόμενη απειλή από τη Μόσχα.

«Η ηγετική διεκδίκηση των ΗΠΑ αμφισβητείται, ίσως ήδη έχει χαθεί», δήλωσε ο Μερτς κατά την έναρξη της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, διατυπώνοντας την πιο σκληρή μέχρι στιγμής εκτίμηση από το Βερολίνο για έναν κόσμο που ορίζεται ολοένα και περισσότερο από τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. «Στην εποχή των μεγάλων δυνάμεων, η ελευθερία μας δεν είναι πλέον απλώς εγγυημένη. Απειλείται».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπογράμμισε πως, όπως διαμορφώνεται πλέον ο κόσμος, «ούτε οι ΗΠΑ μπορούν μόνες τους» και τις κάλεσε να κάνουν ό,τι τους αναλογεί προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα με την Ευρώπη. «Εμείς κάνουμε αυτό που αναλογεί, είναι η σειρά σας», δήλωσε. Τόνισε πως η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων δεν αποτελεί επιλογή της Γερμανίας. «Λέμε όχι σε ηγεμονικές φαντασιώσεις και ναι στην συνεργασία με τους γείτονες, τους συμμάχους και τους εταίρους μας, με αμοιβαία αλληλεγγύη και ρεαλισμό βασισμένο σε αρχές. Η μάχη κουλτούρας του MAGA δεν είναι δική μας», είπε με έμφαση στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα.

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι η Ευρώπη, παρά τις σχετικές εκκλήσεις από πολλές πλευρές, δεν πρέπει «να ξεγράψει» την Αμερική, αλλά, αντί να περιορίζεται σε «έξυπνες ρητορικές αντιδράσεις θα πρέπει να οικοδομήσει έναν αυτοσυντηρούμενο αμυντικό πυλώνα εντός της Συμμαχίας». Ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί με «ανανεωμένη δύναμη, ανανεωμένο σεβασμό και ανανεωμένο αυτοσεβασμό», είπε αναπτύσσοντας τις προτεραιότητές τους.

{https://twitter.com/MunSecConf/status/2022367088103326170}

Ενίσχυση της ίδιας της Γερμανίας, σε στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο, ισχυροποίηση της Ευρώπης ως βασικότερη προτεραιότητα, με περιορισμό της γραφειοκρατίας, ενθάρρυνση επενδύσεων, καινοτομίας και δημιουργικότητας, νέα διατλαντική σχέση, νέες εταιρικές σχέσεις. Μιλώντας δε για τη Ρωσία δήλωσε πως ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η Ρωσία θα έχει εξαντληθεί οικονομικά και κυρίως στρατιωτικά. «Πλησιάζουμε, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί», είπε.

Η «ζούγκλα» της Κάλας στον υπεροπτικό Γουόλτς

Το δεύτερο «χτύπημα» της ημέρας ήρθε από την Κάγια Κάλας που βρέθηκε σε ένα πάνελ με τον Αμερικανό πρέσβη στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς. Ένα πρέσβη που έφερε στο πάνελ επιθετική , σχεδόν εριστική πολιτική και ένα καπέλο με τα αρχικά MUNGA αντί MAGA, δηλαδή «Κάντε τον ΟΗΕ Σπουδαίο Ξανά» παραφράζοντας το μότο του Τραμπ. Επανέλαβε όλη τη ρητορική Τραμπ και τη «σπουδαιότητά» του με τις πολιτικές που απέτρεψαν πολέμους ανά τον κόσμο για να πάρει πληρωμένη απάντηση από την Κάλας. «Ακόμη και στη ζούγκλα τα ζώα συνεργάζονται» απάντησε εκείνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=j7o6Nru7VZ4}

Οι δυο τους διαφώνησαν για τις δαπάνες, με τον Γουόλτς να σημειώνει ότι οι συνεχιζόμενες πληρωμές για διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, έχουν γίνει δύσκολο να δικαιολογηθούν στους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Η Κάλας αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του λέγοντας ότι «όταν η Αμερική πηγαίνει σε πολέμους, τότε πολλοί από εμάς πηγαίνουμε μαζί σας και χάνουμε τους ανθρώπους μας στην πορεία. Μας χρειάζεστε κι εσείς για να είστε υπερδύναμη».

Νιούσομ: Ευθεία επίθεση κατά Τραμπ

Η σκηνή της Διάσκεψης Ασφαλείας στο Μόναχο έγινε προεκλογικό βάθρο για τον Γκάβιν Νιούσομ, που άδραξε την ευκαιρία να κατακεραυνώσει τον Τραμπ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προσωρινός», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια και πιθανός υποψήφιος για την προεδρία στις ΗΠΑ.«Θα φύγει σε τρία χρόνια» είπε πριν τον χαρακτηρίσει ως τον «καταστροφικότερο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ» Σχολίασε ακόμα και τη συμπεριφορά του λέγοντας πως είναι ένας 80χρονος που απευθύνεται σε εκείνον με παρατσούκλι, όπως θα έκανε ένας 8χρονος. «Και είναι πρόεδρος των ΗΠΑ» επανέλαβε.

{https://twitter.com/MunSecConf/status/2022333693587587423}

Μακρόν, ο «επαναστάτης»

Στην πέμπτη του εμφάνιση στο βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας, ο Εμανουέλ Μακρόν έκλεισε την πρώτη μέρα υμνώντας την Ευρώπη, σε μια ομιλία που παρουσίασε μια θετική άποψη για το τι θα μπορούσε να επιτύχει η ήπειρος. Ανέφερε τον σχεδιασμό «συνύπαρξης» με τη Ρωσία, ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων και απέρριψε την ιδέα ότι η Ευρώπη υπερβάλλει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Υπογράμμισε με σθένος ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει «γεωπολιτική δύναμη», και πρόσθεσε πως ότι η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να την «επιταχύνουν».

«Είμαστε πολύ ντροπαλοί και δεν μπορούμε να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Όλοι πρέπει να εμπνευστούν από εμάς και να σταματήσουν να μας επικρίνουν», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος και πρότεινε την έναρξη μιας σειράς διαβουλεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για σημαντικά ζητήματα και «μακροπρόθεσμο στρατηγικό προβληματισμό».

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία και άλλες χώρες θέλουν μια «ισχυρότερη» Ευρώπη, η οποία «πρέπει να γίνει σεβαστή», έτσι θα γίνει «καλός εταίρος για τις ΗΠΑ» όπως είπε. Η ευρωπαϊκή «αρχιτεκτονική ασφάλειας πρέπει να επανασχεδιαστεί» σημείωσε και ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τα πυρηνικά όπλα. Αλλά οι ανακοινώσεις θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες.

{https://twitter.com/MunSecConf/status/2022372497350385857}

«Η Ευρώπη έχει διασυρθεί ως ένα γερασμένο, αργό, κατακερματισμένο κατασκεύασμα, παραγκωνισμένο από την ιστορία ως μια υπερβολικά ρυθμιζόμενη, άψυχη οικονομία που αποφεύγει την καινοτομία ως μια κοινωνία που πέφτει θύμα βαρβαρικής μετανάστευσης, που θα διαφθείρει τις πολύτιμες παραδόσεις της, και το πιο περίεργο, σε ορισμένους κύκλους, ως μια καταπιεστική ήπειρος όπου όπου ο λόγος δεν θα ήταν ελεύθερος και τα εναλλακτικά γεγονότα δεν θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το ίδιο δικαίωμα θέσης με την ίδια την αλήθεια» είπε ο Μακρόν.

Η ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο περήφανη, είπε και τόνισε πως «πρέπει να δείξουμε στον κόσμο την ακλόνητη αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τα δικά μας συμφέροντα» είπε αναφερόμενος στις απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία και υπογράμμισε ότι η στάση περιλαμβάνει «ευγενική απόρριψη διεκδικήσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος».