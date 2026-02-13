Η Capital Clean Energy Carriers σκοπεύει να αντλήσει συνολικά 250 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 200 εκατ. ευρώ.

Ξεκινά την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου η διαδικασία έκδοσης νέου επταετούς ομολόγου από την Capital Clean Energy Carriers Corp, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, θα γίνει γνωστό το εύρος απόδοσης της έκδοσης.

Η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει συνολικά 250 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 200 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο θα έχει διάρκεια επτά ετών και θα διαιρεθεί σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας, με τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, τα καθαρά έσοδα για την εκδότρια, μετά την αφαίρεση των εξόδων, αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 242,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά κύριο λόγο για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021, με ποσό περίπου 152,0 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 62,7%, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού προγράμματος και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC. Παράλληλα, ποσό περίπου 70,0 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28,9%, θα διατεθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που έχουν αποκτήσει θυγατρικές της εκδότριας, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 20,5 εκατ. ευρώ, ή ποσοστό 8,4%, θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.