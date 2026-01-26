Τα έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Τράπεζας.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, αντλώντας κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο εκδόθηκε με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%, έχει λήξη το 2031 και δυνατότητα ανάκλησης το 2030, αποτελώντας την τέταρτη κατά σειρά έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Τράπεζα.

Με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, το ποσοστό των πράσινων ομολόγων επί του συνόλου των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Εθνικής αυξάνεται στο 67%, ενισχύοντας περαιτέρω το βιώσιμο χρηματοδοτικό της αποτύπωμα.

Τα έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), που αποτελούν βασική κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η συναλλαγή συγκέντρωσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 5,8 φορές.

Η τελική τιμολόγηση αντιστοιχεί σε spread 75 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap, το χαμηλότερο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από ελληνική τράπεζα. Πάνω από το 85% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με το 27% να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20% από τη Γαλλία και το 8% από τη Γερμανία. Σε επίπεδο επενδυτικών κατηγοριών, το 68% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και υπερεθνικούς οργανισμούς, το 18% σε τράπεζες και private banking και το 14% σε hedge funds και λοιπούς επενδυτές.

Η ισχυρή συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών αντανακλά τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης ενήργησαν οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Natixis, Morgan Stanley SE και Santander, ενώ νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ήταν οι Freshfields LLP και Karatzas & Associates.