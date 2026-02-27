Με καθαρά κέρδη που ανήλθαν σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, η συνολική ανταμοιβή των μετόχων αντιστοιχεί στο 86% των κερδών της χρήσης 2025.

Ειδική διανομή ύψους 300 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025, μέσω προσαύξησης του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, σχεδιάζει η Εθνική Τράπεζα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό με το οποίο θα ανταμείψει τους μετόχους της στο 1 δισ. ευρώ. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Παύλος Μυλωνάς, παρουσιάζοντας στους αναλυτές τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και το επιχειρησιακό πλάνο της τριετίας 2026-2028.

Με καθαρά κέρδη που ανήλθαν σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, η συνολική ανταμοιβή των μετόχων αντιστοιχεί στο 86% των κερδών της χρήσης 2025.

Η διοίκηση της τράπεζας ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική της επικεντρώνεται στη σταδιακή ενίσχυση των χρηματικών διανομών, με βασικό εργαλείο τις επαναγορές και ακυρώσεις μετοχών. Πέραν του υφιστάμενου προγράμματος επαναγοράς ύψους 200 εκατ. ευρώ, το οποίο ενσωματώνεται σε payout ratio 60%, η διοίκηση προτίθεται να προτείνει στους μετόχους την περαιτέρω ενίσχυση του buyback με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ. Εφόσον η πρόταση λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ για επαναγορά ιδίων μετοχών και ισόποσο ποσό για διανομή μερίσματος σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε 0,51 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η απόφαση αυτή αντανακλά την ισχυρή κεφαλαιακή θέση του ομίλου. Πριν από την ειδική διανομή, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο 18,8%, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του payout ratio 60%, ενώ μετά την έγκριση της ειδικής διανομής εκτιμάται ότι, σε pro forma βάση στο τέλος του 2025, ο δείκτης θα παραμείνει άνω του 18%.

Παράλληλα, ο κ. Μυλωνάς παρείχε καθοδήγηση για υψηλή μονοψήφια μέση ετήσια αύξηση των ενήμερων δανείων την περίοδο 2026-2028, με αθροιστική προσθήκη άνω των 10 δισ. ευρώ, μέση ετήσια αύξηση καθαρών εσόδων της τάξης του 7% και υψηλή μονοψήφια αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Όπως διευκρίνισε, οι προβλέψεις αυτές δεν ενσωματώνουν την ενδεχόμενη θετική επίδραση από την αναδιάταξη των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών ούτε πιθανή εξαγορά στον τομέα του private banking.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για το 2026, τα κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 1,40 ευρώ, έναντι 1,38 ευρώ το 2025, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να υποχωρεί στο 15% από 15,5%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην κορύφωση των αποσβέσεων που σχετίζονται με τις σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία τις οποίες υλοποίησε ο όμιλος την προηγούμενη τριετία και τετραετία.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να κινηθούν φέτος με μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, άνω των 275 μονάδων βάσης, έναντι 283 μονάδων βάσης το 2025. Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Χρίστος Χριστοδούλου, εκτίμησε ότι το μέσο τριμηνιαίο Euribor θα κινηθεί ήπια πτωτικά φέτος, περίπου στις 190 μονάδες βάσης, πριν ανακάμψει από το 2027, εξέλιξη που αναμένεται να ωθήσει το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο πάνω από τις 290 μονάδες βάσης το 2028.

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας αναφέρθηκε και στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η ελληνική οικονομία συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό περίπου 2%. Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με την ανεργία να υποχωρεί σε χαμηλό 18ετίας, στο 7,5% τον Δεκέμβριο, και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό να καταγράφει ιστορικό υψηλό. Οι μισθοί συνέχισαν να αυξάνονται, με τον μέσο μικτό μισθό να ενισχύεται κατά 4,6% σε ετήσια βάση και σχεδόν 2% σε πραγματικούς όρους.

Την ίδια στιγμή, οι τραπεζικές καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν στα 155 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, επίπεδο που συνιστά υψηλό 15ετίας, ενώ ενισχύθηκαν και οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις, με καθαρές εισροές 5,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια. Η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά κατέστη θετική στο δεύτερο εξάμηνο του έτους για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, λόγω της επιτάχυνσης τόσο της καταναλωτικής όσο και της στεγαστικής πίστης. Παράλληλα, η κερδοφορία των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε κοντά σε υψηλό 14ετίας, οι εξαγωγές αγαθών επέδειξαν ανθεκτικότητα και η μεταποιητική παραγωγή κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, με αιχμή τους εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να φτάσει το 17% το 2028, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 7% στην τριετία, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να υπερβαίνει τις 290 μονάδες βάσης και τα κέρδη ανά μετοχή να ξεπερνούν τα 1,7 ευρώ.