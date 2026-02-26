Στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας η Λόρα.

Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα και η γερμανική αστυνομία ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. για την εξέλιξη, όπως και την οικογένεια του κοριτσιού.

Η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη εξαφανίστηκε από την Πάτρα, όπου ζούσε με τους γονείς της, στις 8 Ιανουαρίου.

Η γερμανική αστυνομία εντόπισε τη 16χρονη στο Βερολίνο, το πρωί της Πέμπτης. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του Mega. Έπειτα από άρση του απορρήτου, στις 9 Φεβρουαρίου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της στο Βερολίνο. Οι επόμενες κινήσεις των γερμανικών αρχών σε αυτή την υπόθεση θα εξαρτηθούν και από τα όσα θα τους πει η ανήλικη.

Μετά την εξαφάνιση της Λόρα από το Ρίο, ενεργοποιήθηκε το Amber Alert Hellas, καθώς εκτιμήθηκε ότι συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο. Από την αρχή οι έρευνες στράφηκαν στη Γερμανία, όπου ζει ο ετεροθαλής αδελφός της και 25 ημέρες μετά την εξαφάνισή της η Lufthansa επιβεβαίωσε ότι η ανήλικη ταξίδεψε με πτήση της εταιρείας προς τη Φρανκφούρτη, στις 8 Ιανουαρίου.