Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το Μάιο στη Βιέννη.

Ο Akylas ετοιμάζεται για το πρώτο ταξίδι του στο πλαίσιο του promo του για το τραγούδι που θα συμμετέχει φέτος στον 70ο Διαγωνισμό της Eurovision.

Το Ferto θα ταρακουνήσει τη Σερβία, αφού το Σάββατο 28/2/2026 θα τραγουδήσει στη σκηνή του εθνικού τελικού PZE 2026.

Μάλιστα, ο Akylas αναφέρει σε βίντεο: «Γειά σου Σερβία. Είμαι ο Akylas από την Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα σας ανακοινώσω κάποια τέλεια νέα. Θα σας δω το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου στον εθνικό τελικό PZE 2026. Ας τραγουδήσουμε μαζί το τραγούδι μου για την Eurovision «Ferto». Ανυπομονώ».

Το video του έχει κοινοποιήσει και η Universal Σερβίας, με εκατοντάδες σχόλια.

Παράλληλα, ο Akylas πρωταγωνιστεί και στο account της Universal Croatia όπου η ανακοίνωση τον χαρακτηρίζει ως ένα από τα φαβορί του Διαγωνισμού που θα λάβει χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας.

«Ένα από τα δύο βασικά φαβορί για τη νίκη στη Βιέννη θα εμφανιστεί με το τραγούδι του Ferto στον τελικό του διαγωνισμού το Σάββατο στις 9:00 μ.μ., ζωντανά από την τηλεόραση RTS», σημειώνει.

Το Ferto έχει ξεπεράσει ήδη το 1 εκ. streams στο Spotify και βρίσκεται στη λίστα Top 50 του Spotify Ελλάδας, στο Top 20 Shazam Ελλάδας, και στο Top 5 της Apple Music Ελλάδας.

Το τραγούδι του κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και έχει αγαπηθεί από το κοινό τόσο λόγω της ιδιαιτερότητάς του μουσικά αλλά και λόγω του μηνύματος που περνά, και είναι σε στίχους του ίδιου και του Ορφέα Νόνη και μουσική των Papatanice, Akylas, TEO.x3.

Το Ferto αναφέρεται στην απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, σε μια κοινωνία που καλλιεργεί την αίσθηση πως τίποτα δεν είναι αρκετό. Ο ήρωας προσπαθεί να ξεχωρίσει το όνειρο από την ανάγκη να καλύψει τα κενά της παιδικής στέρησης. Το τραγούδι, βιωματικό για τους δημιουργούς του, είναι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, πρόσφεραν αγάπη και ελπίδα, αλλά και στα παιδιά που παλεύουν να ανταποδώσουν.

Τελικά, αποτελεί μια ιστορία για την απληστία και τον καταναλωτισμό, αλλά και για την ευγνωμοσύνη και την αξία όσων ήδη έχουμε.

