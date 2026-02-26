«Δεν ξέρω αν μου ταιριάζει όλο αυτό το πράγμα. Κουράστηκα».

Για την πιεστική, αλλά ενδιαφέρουσα εμπειρία της συμμετοχής του στον διαγωνισμό της Eurovision μίλησε ο Good Job Nicky. Η ένταση ήταν μεγάλη και, όπως είπε, μία ημέρα πριν τον εθνικό τελικό ξέσπασε σε λυγμούς, προκειμένου να εκτονωθεί.

«Στις 14/2 είπα τι κάνω εδώ, αυτό δε μου ταιριάζει. Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι, είχα λυγμούς, δεν άντεχα άλλο. Έπρεπε να εκτονωθώ. Κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να ελέγξω μου έφεραν ένα άλλο αποτέλεσμα», ανέφερε ο μικρός γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη.

