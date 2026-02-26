Η κινητικότητα του σπέρματος είναι υψηλότερη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Η ποιότητα του σπέρματος είναι υψηλότερη το καλοκαίρι και χαμηλότερη τον χειμώνα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ερευνητές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τη Δανία ανέλυσαν δείγματα σπέρματος από 15.581 άνδρες στη Δανία και τη Φλόριντα, ηλικίας 18 έως 45 ετών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η κινητικότητα του σπέρματος - δηλαδή η ικανότητά του να κολυμπά αποτελεσματικά - ήταν σταθερά υψηλότερη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και στις δύο χώρες.

Η κατανόηση αυτών των εποχικών προτύπων θα μπορούσε να βελτιώσει τις θεραπείες γονιμότητας και να παρέχεται καλύτερη καθοδήγηση στα ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδί.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Reproductive Biology and Endocrinology», υποδηλώνει ότι τα επίπεδα κινητικότητας του σπέρματος παραμένουν σταθερά σε διαφορετικά κλίματα, ωστόσο αλλάζουν με τις εποχές.

Τα επίπεδα ήταν χαμηλότερα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, παρόλο που στη Φλόριντα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν διαπίστωσαν μεταβολές στη συνολική συγκέντρωση σπερματοζωαρίων - δηλαδή στον αριθμό των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα - ούτε στην ποσότητα σπέρματος κατά την εκσπερμάτωση, ανεξάρτητα από την εποχή.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι τα εποχικά πρότυπα ενδέχεται να επηρεάζουν την ανδρική γονιμότητα.

Κατά μέσο όρο, η ιδανική θερμοκρασία των όρχεων - όπου αποθηκεύεται το σπέρμα - πρέπει να είναι δύο έως τέσσερις βαθμούς χαμηλότερη από τη μέση θερμοκρασία σώματος (37 βαθμοί Κελσίου).

Με πληροφορίες από BBC