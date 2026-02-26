Το θύμα δέχτηκε τέσσερις βολίδες, ωστόσο μία ήταν η φονική: Τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση.

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκε πυρά ο Φανούρης Καργάκης το πρωί της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια ρίχνει η ιατροδικαστική έκθεση που φέρνει στη δημοσιοτήτα το cretalive.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φονική βολίδα που τον σκότωσε προήλθε από τα αριστερά. Πρόκειται για πυρομαχικό πολεμικού όπλου, όπως είχε εκτιμηθεί εξαρχής, το οποίο και προκάλεσε τα καίρια τραύματα στον πολύτεκνο πατέρα, με τρώση της αορτής, του διαφράγματος και του ήπατος, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, «ο θάνατος οφείλεται σε κακώσεις κοιλίας και θώρακος κατόπιν τρώσεως μαλακών μορίων και οργάνων από βολίδα πυροβόλου όπλου. Ο θανών βλήθηκε συνολικά από τέσσερις βολίδες, δύο εκ των οποίων από πολεμικό τυφέκιο και μία τουλάχιστον από μικρότερης διαμέτρου ραβδωτό όπλο. Η βολίδα, η οποία βλήθηκε από αριστερά, αποτελεί πυρομαχικό πολεμικού τυφέκιου και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα (τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ), οι υπόλοιπες βολίδες, αν και συνέβαλαν στο θάνατο αθροιστικά, δεν προκάλεσαν αμιγώς θανατηφόρα τραύματα».

Οι βολές φέρεται να δέχθηκε το θύμα ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, με κατεύθυνση από πίσω και αριστερά. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα δεδομένα της προανάκρισης, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και την αυτοψία στο όχημα, βάσει των οποίων επιχειρείται και σχηματική αναπαράσταση της πορείας των πυρών.

Η φονική σφαίρα διαπέρασε την πόρτα του οδηγού σε σημείο πάνω από το χερούλι, σε ύψος περίπου 118,5 εκατοστών από το έδαφος. Καταγράφεται ως κάθετη ως προς την επιφάνεια της πόρτας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, που φαίνεται να έχουν ριφθεί υπό γωνία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο αποτυπώνει την κατεύθυνση των πυρών τη μοιραία στιγμή. Η πυκνότητα των βολών που δέχθηκε το 4x4 μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είναι εντυπωσιακή, με το όχημα να μετατρέπεται κυριολεκτικά σε «σουρωτήρι».

Το αυτοκίνητο του 39χρονου είχε εξεταστεί εξονυχιστικά στα μέσα Δεκεμβρίου από τους επικεφαλής του Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Δ.Ε.Ε., σε μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες.