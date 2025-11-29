Είχαν επιτεθεί και με καυστικό υγρό σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 70χρονου.

Ένας μήνας συμπληρώνεται από το μακελειό, με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες στα Βορίζια της Κρήτης.

Η κατάσταση στον οικισμό δεν έχει ακόμη εξομαλυνθεί πλήρως, με την Ελληνική Αστυνομία να έχει καταστρώσει σχέδιο για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων σε ολόκληρο το νησί.

Το Mega, το βράδυ του Σαββάτου (29/11), προχώρησε σε μια αποκάλυψη για περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ημιορεινή περιοχή του Ρεθύμνου, όταν ένας 70χρονος κτηνοτρόφος δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμό, με τους δράστες να του κόβουν τη γλώσσα.

Από την περαιτέρω έρευνα των Αρχών αποκαλύπτεται ότι η υπόθεση σχετίζεται με τον εντοπισμό χασισοφυτείας στην περιοχή.

Κάποιοι θεώρησαν ως υπεύθυνο για τον εντοπισμό της χασισοφυτείας από τις Αρχές τον 70χρονο και προχώρησαν στην αποτρόπαια επίθεση.

Μάλιστα, είχαν επιτεθεί και με καυστικό υγρό σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 70χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ προχωρά σε σχέδιο προκειμένου να χτυπηθούν 15 εγκληματικές οργανώσεις της περιοχής, οι οποίες έχουν οικογενειακή δομή.

