Το όνειρο της συνταξιοδότησης που έγινε ένας ήσυχος εφιάλτης.

Αρθρογράφος περιγράφει τη ζωή των γονιών της που συνταξιοδοτήθηκαν και πώς είναι η ζωή τους τώρα.

«Τον περασμένο μήνα, καθόμουν απέναντι από τους γονείς μου στο τραπέζι της κουζίνας τους, το ίδιο τραπέζι όπου είχαμε μοιραστεί αμέτρητα οικογενειακά δείπνα. Ο μπαμπάς μου έψαχνε ειδήσεις στο tablet του. Η μαμά μου ήταν εντελώς χαμένη στο Facebook στο τηλέφωνό της. Πέρασαν είκοσι λεπτά πριν μιλήσει κάποιος, και όταν κάποιος τελικά το έκανε, ήταν απλώς για να σχολιάσει κάτι που είχε δει στο διαδίκτυο» αναφέρει.

Και συνεχίζει: «Αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πέρασαν σαράντα χρόνια χτίζοντας μια ζωή μαζί. Έχουν το σπίτι αποπληρωμένο, τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, την καλή υγεία που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να εξασφαλίσουν. Ωστόσο, βλέποντάς τους να περνούν τις μέρες τους σε ξεχωριστά δωμάτια, συνδεδεμένοι περισσότερο με τις οθόνες τους παρά μεταξύ τους, δεν μπορούσα παρά να αναρωτηθώ: τι συμβαίνει όταν πετυχαίνουμε όλα όσα νομίζαμε ότι θέλαμε, μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσουμε ότι ξεχάσαμε να καλλιεργήσουμε το ένα πράγμα που πραγματικά έχει σημασία;».

«Οι γονείς μου έκαναν τα πάντα σωστά με τα συμβατικά πρότυπα. Αποταμίευαν επιμελώς, πλήρωναν νωρίς το στεγαστικό δάνειο, διατήρησαν την υγεία τους κάνοντας τακτικούς ελέγχους και καθημερινές βόλτες. Έλεγχαν κάθε κουτάκι στη λίστα του συνταξιοδοτικού σχεδιασμού. Αλλά κανείς δεν τους προειδοποίησε για τη σιωπή που θα γέμιζε τις μέρες τους μόλις εξαφανιζόταν η δομή της εργασίας. Κανείς δεν ανέφερε πώς δεκαετίες εστίασης σε εξωτερικούς στόχους - προαγωγές, στόχους αποταμίευσης, βελτιώσεις στο σπίτι - μπορεί να τους έκαναν ξένους ο ένας για τον άλλον μόλις επιτυγχανόντουσαν αυτοί οι στόχοι».

«Θυμάμαι να τους επισκέπτομαι έξι μήνες μετά το πάρτι συνταξιοδότησης του μπαμπά. Το σπίτι έμοιαζε διαφορετικό. Όχι σωματικά - όλα ήταν στη θέση τους, ίσως σε υπερβολικό βαθμό. Η ενέργεια είχε αλλάξει. Κυκλοφορούσαν ο ένας γύρω από τον άλλον σαν ευγενικοί συγκάτοικοι, συζητώντας λίστες με ψώνια και ραντεβού με γιατρούς, αλλά ποτέ δεν μιλούσαν πραγματικά. Οι ένθερμες συζητήσεις για την πολιτική που έκαναν στο δείπνο είχαν αντικατασταθεί από την απαλή λάμψη δύο οθονών και περιστασιακά σχόλια για το τι δημοσίευσε κάποιος στο διαδίκτυο» συνεχίζει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και καταλήγει: «Να τι έχω καταλάβει: Η γενιά των γονιών μου διδάχθηκε ότι η σκληρή εργασία και η επίτευξη οικονομικής ασφάλειας θα οδηγούσαν φυσικά στην ευτυχία. Πίστευαν ότι μόλις πληρωνόταν το στεγαστικό δάνειο και ο λογαριασμός συνταξιοδότησης ήταν γεμάτος, όλα τα άλλα θα έμπαιναν στη θέση τους. Αλλά η συνεχής προσπάθεια για εξωτερικούς στόχους μπορεί να γίνει ένας άνετος τρόπος για να αποφύγετε τη δυσκολότερη δουλειά της διατήρησης της σύνδεσης. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μου γάμου, έπεσα στην ίδια παγίδα. Αλλά δεν είναι έτσι».

Πηγή geediting.com