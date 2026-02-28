Παρότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της κύριας δίκης των 36 κατηγορουμένων, μη πολιτικών προσώπων, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, δύο ακόμη δικογραφίες παραμένουν ανοιχτές στον Άρειο Πάγο.

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η ποινική διερεύνηση συνεχίζεται για την αναζήτηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις όταν συνέβη το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε 57 ανθρώπινες ζωές.

Παρότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της κύριας δίκης των 36 κατηγορουμένων, μη πολιτικών προσώπων, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, δύο ακόμη δικογραφίες παραμένουν ανοιχτές στον Άρειο Πάγο και αφορούν τον πρώην υφυπουργό παρά των πρωθυπουργώ, με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο και τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Και οι δύο οδηγήθηκαν σε παραίτηση μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα ενώ με απόφαση της πλειοψηφίας της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής, ελέγχονται, στο πλαίσιο του διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η παραπομπή τους μάλιστα έγινε με fast truck διαδικασίες με αποτέλεσμα να δεχτεί σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση που τη χαρακτήρισε προσχηματική, με απώτερο στόχο τη συγκάλυψη της υπόθεσης.

Το πέρας της ανάκρισης για Τριαντόπουλο κήρυξε η αρεοπαγίτης ανακρίτρια

Ο κύκλος των ανακρίσεων για την πρώτη δικογραφία σχετικά με την «αλλοίωση» του τόπου του δυστυχήματος, με κεντρικό πρόσωπο τον Χρήστο Τριαντόπουλο, άνοιξε πριν από 10 μήνες και βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ήδη η αρεοπαγίτης ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη κήρυξε το πέρας της ανάκρισης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων. Στην υπόθεση αυτή, ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος που αποδίδεται στον πρώην υφυπουργό φέρονται άλλα επτά πρόσωπα. Ανάμεσά τους, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός καθώς και πέντε στελέχη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίοι στις απολογίες τους, αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Το πινγκ πόνγκ των ευθυνών

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος αρνήθηκε κατηγορηματικά πως είχε συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ενώ χαρακτήρισε « αυθόρμητη συνάντηση» τη σύσκεψη της 3ης Μαρτίου του 2023, όπου φέρεται να αποφασίστηκε το « μπάζωμα» του χώρου. «Θα έλεγα ότι επρόκειτο μάλλον για μια αυθόρμητη συγκέντρωση και ανταλλαγή απόψεων ατόμων εμπλεκόμενων στη δυσχερή επιτόπια διαχείριση των συνεπειών μίας τραγωδίας, όπου οι παρευρισκόμενοι εναλλάσσονταν (άλλοι αποχωρούσαν, άλλοι έρχονταν κλπ.)…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τριαντόπουλος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία αποφασιστική ανάμιξη στη μεταφορά χωμάτων, τη μετακίνηση βαγονιών και τις εργασίες επίστρωσης, ισχυριζόμενος: «οι επίμαχες πράξεις αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν από άλλους, τους κατά περίπτωση αρμόδιους, και όχι από εμένα». Ο κ Τριαντόπουλος είπε πως οι βασικές εργασίες στο πεδίο έγιναν πριν από την άφιξή του. Όπως υποστήριξε, «οι εκχωματώσεις και οι μεταφορές χωμάτων και βαγονιών έλαβαν χώρα την 1η και 2α Μαρτίου 2023, όταν είτε δεν βρισκόμουν καν στη Λάρισα είτε δεν είχα μεταβεί ακόμη στον χώρο του δυστυχήματος», προσθέτοντας πως ο .ίδιος βρέθηκε για πρώτη φορά στον τόπο της τραγωδίας το απόγευμα της 3ης Μαρτίου, «μόνο για να ενημερωθεί και να προβεί σε προγραμματισμένη τηλεοπτική δήλωση».

Αναρμόδιος όμως δήλωσε, στην απολογία του και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός , ο οποίος επέμεινε πως ο ρόλος της Περιφέρειας ήταν « επικουρικός», ενώ μοίρασε τις ευθύνες στον τότε Γενικό Γραμματέα Μεταφορών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά και στον τότε Διευθυντή της Τροχαίας Λάρισας Βασίλη Βλαχογιάννη. «Το ζήτημα για την αποκατάσταση του δικτύου δεν ήταν ζήτημα που ενδιέφερε την Περιφέρεια αλλά είχε τεθεί από το στέλεχος της κυβέρνησης (κ. Ξιφαρά)…. Ο κ. Βλαχογιάννης ήταν εκείνος που οργάνωσε τη μεταφορά των συντριμμιών στη θέση Κουλούρι….Μετά ταύτα απορώ πώς είναι δυνατόν ο κ. Βλαχογιάννης να μού καταλογίζει ότι κατά παράκαμψη των αρμοδίων δικαστικών αρχών έθεσα ζήτημα αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής, την οποία οι αρμόδιες δικαστικές αρχές είχαν ήδη εγκρίνει!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αγοραστός. Επεσήμανε επίσης πως η παρουσία στον τόπο του δυστυχήματος 281 υπαλλήλων της Πυροσβεστικής και 295 αστυνομικών, βάσει εγγράφων που επικαλέστηκε, του δημιούργησε, "την απόλυτη βεβαιότητα ότι κάθε κίνηση γίνεται κατόπιν ελέγχου, συντονισμού και ενημέρωσης των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών".

Η δικογραφία για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος σύντομα θα περάσει στα χέρια του εισαγγελέα για να υποβάλει την πρότασή του ενώ την τελική κρίση για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο θα έχει το δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86, τα μέλη του οποίου με βούλευμά τους θα αποφανθούν σχετικά.

Σε εξέλιξη η ανάκριση για Καραμανλή

Η δεύτερη πάντως δικογραφία σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν αναμένεται να κλείσει η ανάκριση πριν το καλοκαίρι. Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με συγγενείς θυμάτων να έχουν ήδη καταθέσει παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας ζητώντας και σε αυτή την υπόθεση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ενώ ο ανακριτής του δικαστικού Συμβουλίου Ηλίας Γιαρένης προχωρά με την εξέταση μαρτύρων.