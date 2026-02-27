Κάλεσμα απήυθυνε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενόψει των κινητοποιήσεων για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Την ανάγκη συσπείρωσης όλων των πολιτών τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλεί όλο τον κόσμο να συμμετάσχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια στη μαύρη επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Η μαζική συμμετοχή είναι απαραίτητη, καθώς πρόκειται να δώσει δυναμικό και ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου.

Στο συλλαλητήριο του Συντάγματος θα βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Σημείο συνάντησης είναι η συμβολή των οδών Όθωνος και Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας στις 12:00.

Αναλυτικά το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ενώνει τη φωνή του με τα εκατομμύρια των πολιτών που ζητούν δικαιοσύνη για το έγκλημα στα Τέμπη και καλεί σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια το προσεχές Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Τρία χρόνια μετά την εφιαλτική εκείνη νύχτα που στέρησε τις ζωές 57 συνανθρώπων μας, το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη παραμένει ζητούμενο.

Ο ελληνικός λαός με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/syriza_gr/status/2026963097886327046}

Γιατί είναι απαραίτητο:

– Να αποδοθούν οι ευθύνες για τις εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

– Να αποδοθούν οι ευθύνες για τον μηχανισμό συγκάλυψης και «μπαζώματος» της αλήθειας που ενορχηστρώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.

– ⁠Να ολοκληρωθεί η έρευνα χωρίς σκιές, με όλες τις απαραίτητες αναλύσεις, για τα αίτια του εγκλήματος.

– Να διασφαλιστεί ότι δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά τέτοιες τραγωδίες, σε κανένα συγκοινωνιακό μέσο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει το κάλεσμα του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις και να δώσουν δυναμικό παρών στις συγκεντρώσεις το Σάββατο 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, στις πλατείες των πόλεων όλης της χώρας και στο εξωτερικό.

Η Δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της κοινωνίας και της Δημοκρατίας.