Οι συλληφθέντες διώκονται για διακεκριμένες απάτες.

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας το απόγευμα της Πέμπτης 27/2, οι οποίοι εμπλέκονται σε τηλεφωνικές απάτες.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνεργός των δραστών τηλεφώνησε σε έναν 44χρονο λέγοντας του ότι είναι από το ΔΕΔΔΗΕ και πως υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι του.

Ο ίδιος, παρότρυνε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσει στο εξωτερικό του σπιτιού του, ώστε να περάσουν να τα πάρουν οι δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ένας 21χρονος και ένας 51χρονος, καθώς και μια 27χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο και ανέμεναν τον 44χρονο συνεργό τους να επιστρέψει με τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν αποσπάσει.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι μία ημέρα νωρίτερα οι ίδιοι δράστες, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν μια 89χρονη γυναίκα σε περιοχή της Δράμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 200 ευρώ και διάφορα κοσμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν στην κατοχή τους και πρόκειται να επιστραφούν στην ηλικιωμένη παθούσα.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των απατών κατασχέθηκε από τις αρχές, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση των αρχών, οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού τους, όσο και για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.