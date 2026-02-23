Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία πρόσφορα για ανασκαφές (φτυάρι, αξίνα, -2- μεταλλικοί λοστοί),κυνηγετική καραμπίνα με -50- φυσίγγια, μαχαίρι, καθώς και αυτοσχέδιες ξύλινες και μεταλλικές ράβδοι διασκόπησης υπεδάφους

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν χθες, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, -3- άτομα, (-2- ημεδαποί ηλικίας 63 και 30 ετών και ένας αλλοδαπός 60 ετών), που προέβαιναν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διενέργεια συστηματικών παράνομων αρχαιολογικών ερευνών τόσο εντός, όσο και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, με σκοπό την ανεύρεση και παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων.

Η δράση του κυκλώματος

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), ο 63χρονος και ο 30χρονος αναλάμβαναν τον εντοπισμό περιοχών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ενώ ο 63χρονος αξιοποιώντας ειδικές γνώσεις και αυτοσχέδια όργανα διασκόπησης υπεδάφους, αποφάσιζε για την πραγματοποίηση των λαθρανασκαφών.

Για τη μετάβασή τους σε δυσπρόσιτες περιοχές χρησιμοποιούσαν όχημα τύπου τζιπ (4x4), ενώ οι λαθρανασκαφές πραγματοποιούνταν και από τους τρεις με τη χρήση εξοπλισμού, όπως φτυάρι, αξίνα και μεταλλικούς λοστούς. Πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, οι ανωτέρω μετέβησαν σε αγροτική περιοχή εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, πλησίον οικισμού της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε να διενεργούν παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και να έχουν προβεί σε διάνοιξη οπής στο έδαφος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακολούθως, συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο, σε οικίες των κατηγορουμένων και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

 εργαλεία πρόσφορα για ανασκαφές (φτυάρι, αξίνα, -2- μεταλλικοί λοστοί (σκύλες),

 κυνηγετική καραμπίνα με -50- φυσίγγια και μαχαίρι,

 αυτοσχέδιες ξύλινες και μεταλλικές ράβδοι διασκόπησης υπεδάφους,

 φακός κεφαλής, φακός, καλώδια, ζεύγος προστατευτικών γυαλιών εργασίας και

 βιβλίο ραβδοσκοπίας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε -3- περιπτώσεις παράνομων αρχαιολογικών ερευνών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς με έδρα τη Θεσσαλονίκη.