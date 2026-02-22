Όταν οι αστυνομικοί πήγαν να τους συλλάβουν, αυτοί προέβαλαν αντίσταση ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε απομίμηση όπλου.

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε χθες Σάββατο (21/02) στην Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς για ΙΧ που οδηγούσε νεαρός, με δύο ακόμα συνεπιβάτες, ο οποίος αρνήθηκε να σταματήσει το αυτοκίνητο προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο νομότυπος έλεγχος, καταλήγοντας τελικά πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα προς τους νεαρούς ώστε να ακινητοποιήσουν το όχημα, ο οδηγός του ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς, αφού τους καταδίωκαν οι αστυνομικοί.

Σημειώνεται ένας εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε με σταθμό Ε.Κ.Α.Β., συνοδεία αστυνομικών, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, λόγω τραυματισμού του κατά την πρόσκρουση.